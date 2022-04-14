PigToken (PIG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PigToken (PIG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PigToken (PIG) Informasjon
PIG is a high-yield frictionless farming token. There is a 5% tax on every transaction: 3% is locked in liquidity 2% is distributed to PIG holders proportional to the amount of PIG held.

PigToken (PIG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PigToken (PIG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.85M $ 24.85M $ 24.85M All-time high: $ 0.0000056666 $ 0.0000056666 $ 0.0000056666 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00000002485 $ 0.00000002485 $ 0.00000002485 Lær mer om PigToken (PIG) pris

PigToken (PIG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PigToken (PIG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PIG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PIG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PIGs tokenomics, kan du utforske PIG tokenets livepris!

PigToken (PIG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PIG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PIG nå!

PIG prisforutsigelse Vil du vite hvor PIG kan være på vei? Vår PIG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PIG tokenets prisforutsigelse nå!

