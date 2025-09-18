Hva er PIBBLE (PIB)

Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

PIBBLE (PIB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PIBBLE (PIB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PIB tokenets omfattende tokenomics nå!

PIBBLE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PIBBLE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om PIBBLE Hvor mye er PIBBLE (PIB) verdt i dag? Live PIB prisen i USD er 0.0004305 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PIB-til-USD-pris? $ 0.0004305 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PIB til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for PIBBLE? Markedsverdien for PIB er $ 10.40M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PIB? Den sirkulerende forsyningen av PIB er 24.15B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPIB ? PIB oppnådde en ATH-pris på 292.4109226098197 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PIB? PIB så en ATL-pris på 0.000056931377751 USD . Hva er handelsvolumet til PIB? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PIB er $ 56.86K USD . Vil PIB gå høyere i år? PIB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PIB prisprognosen for en mer grundig analyse.

PIBBLE (PIB) Viktige bransjeoppdateringer

