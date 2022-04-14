PIBBLE (PIB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PIBBLE (PIB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PIBBLE (PIB) Informasjon Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT. Offisiell nettside: https://pibble.io Teknisk dokument: https://pibble.gitbook.io/pibble-whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x1864ce27e9f7517047933caae530674e8c70b8a7 Kjøp PIB nå!

PIBBLE (PIB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PIBBLE (PIB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.01M $ 10.01M $ 10.01M Total forsyning: $ 29.70B $ 29.70B $ 29.70B Sirkulerende forsyning: $ 24.15B $ 24.15B $ 24.15B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.44M $ 12.44M $ 12.44M All-time high: $ 0.004 $ 0.004 $ 0.004 All-Time Low: $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 Nåværende pris: $ 0.0004146 $ 0.0004146 $ 0.0004146 Lær mer om PIBBLE (PIB) pris

PIBBLE (PIB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PIBBLE (PIB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PIB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PIB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PIBs tokenomics, kan du utforske PIB tokenets livepris!

