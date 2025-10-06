PHILCOIN pris i dag

Sanntids PHILCOIN (PHL) pris i dag er $ 0.02612, med en 7.36% endring de siste 24 timene. Nåværende PHL til USD konverteringssats er $ 0.02612 per PHL.

PHILCOIN rangerer for tiden som #3841 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 PHL. I løpet av de siste 24 timene PHL har den blitt handlet mellom $ 0.02424(laveste) og $ 0.02838 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.9330571942012122, mens tidenes laveste notering var $ 0.000828659014263877.

Kortsiktig har PHL beveget seg +0.07% i løpet av den siste timen og -6.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 206.88K.

PHILCOIN (PHL) Markedsinformasjon

Rangering No.3841 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 206.88K$ 206.88K $ 206.88K Fullt utvannet markedsverdi $ 130.60M$ 130.60M $ 130.60M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Offentlig blokkjede MATIC

