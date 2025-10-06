PepsiCo pris i dag

Sanntids PepsiCo (PEPON) pris i dag er $ 148.3, med en 0.06% endring de siste 24 timene. Nåværende PEPON til USD konverteringssats er $ 148.3 per PEPON.

PepsiCo rangerer for tiden som #1669 etter markedsverdi på $ 2.28M, med en sirkulerende forsyning på 15.34K PEPON. I løpet av de siste 24 timene PEPON har den blitt handlet mellom $ 146.91(laveste) og $ 148.5 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 156.71583734346297, mens tidenes laveste notering var $ 139.61853462367836.

Kortsiktig har PEPON beveget seg +0.71% i løpet av den siste timen og +0.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.33K.

PepsiCo (PEPON) Markedsinformasjon

Rangering No.1669 Markedsverdi $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Volum (24 timer) $ 54.33K$ 54.33K $ 54.33K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Opplagsforsyning 15.34K 15.34K 15.34K Total forsyning 15,344.23694215 15,344.23694215 15,344.23694215 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på PepsiCo er $ 2.28M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.33K. Den sirkulerende forsyningen på PEPON er 15.34K, med en total tilgang på 15344.23694215. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.28M.