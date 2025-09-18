Dagens Pentagon Games livepris er 0.001723 USD. Spor prisoppdateringer for PEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pentagon Games livepris er 0.001723 USD. Spor prisoppdateringer for PEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pentagon Games Pris(PEN)

1 PEN til USD livepris:

$0.001723
0.00%1D
USD
Pentagon Games (PEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:45:11 (UTC+8)

Pentagon Games (PEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001719
24 timer lav
$ 0.001772
24 timer høy

$ 0.001719
$ 0.001772
$ 0.17572123813221321
$ 0.001643069060923693
+0.05%

0.00%

+2.55%

+2.55%

Pentagon Games (PEN) sanntidsprisen er $ 0.001723. I løpet av de siste 24 timene har PEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001719 og et toppnivå på $ 0.001772, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEN er $ 0.17572123813221321, mens den rekordlave prisen er $ 0.001643069060923693.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEN endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +2.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pentagon Games (PEN) Markedsinformasjon

No.2483

$ 571.35K
$ 54.66K
$ 1.72M
331.60M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.15%

ETH

Nåværende markedsverdi på Pentagon Games er $ 571.35K, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.66K. Den sirkulerende forsyningen på PEN er 331.60M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.72M.

Pentagon Games (PEN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pentagon Games for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00026-13.12%
60 dager$ -0.000602-25.90%
90 dager$ -0.000873-33.63%
Pentagon Games Prisendring i dag

I dag registrerte PEN en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pentagon Games 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00026 (-13.12%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pentagon Games 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PEN en endring på $ -0.000602 (-25.90%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pentagon Games 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000873-33.63% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pentagon Games (PEN)?

Sjekk ut Pentagon Games Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pentagon Games (PEN)

Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.

Pentagon Games er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pentagon Games investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PEN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Pentagon Games på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pentagon Games kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pentagon Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pentagon Games (PEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pentagon Games (PEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pentagon Games.

Sjekk Pentagon Gamesprisprognosen nå!

Pentagon Games (PEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pentagon Games (PEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pentagon Games (PEN)

Leter du etter hvordan du kjøperPentagon Games? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pentagon Games på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PEN til lokale valutaer

Pentagon Games Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pentagon Games, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Pentagon Games nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pentagon Games

Hvor mye er Pentagon Games (PEN) verdt i dag?
Live PEN prisen i USD er 0.001723 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PEN til USD er $ 0.001723. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pentagon Games?
Markedsverdien for PEN er $ 571.35K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PEN?
Den sirkulerende forsyningen av PEN er 331.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPEN ?
PEN oppnådde en ATH-pris på 0.17572123813221321 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PEN?
PEN så en ATL-pris på 0.001643069060923693 USD.
Hva er handelsvolumet til PEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PEN er $ 54.66K USD.
Vil PEN gå høyere i år?
PEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:45:11 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

