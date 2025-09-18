Hva er Pentagon Games (PEN)

Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.

Pentagon Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pentagon Games (PEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pentagon Games (PEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pentagon Games.

Sjekk Pentagon Gamesprisprognosen nå!

Pentagon Games (PEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pentagon Games (PEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Live PEN prisen i USD er 0.001723 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. $ 0.001723 . Markedsverdien for PEN er $ 571.35K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Den sirkulerende forsyningen av PEN er 331.60M USD . PEN oppnådde en ATH-pris på 0.17572123813221321 USD . PEN så en ATL-pris på 0.001643069060923693 USD . Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PEN er $ 54.66K USD .

