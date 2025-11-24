PEPECASH (PECH) tokenomics
PEPECASH is a meme coin built on the Binance Smart Chain (BSC), inspired by internet meme culture and the dream of becoming as iconic as the original PEPE coin. It wasn’t created with venture capital or speculative trading in mind, but rather with a simple idea: “Let’s give it a try.” Meme coins have gained traction in the crypto space by blending investment with entertainment and strong community engagement. PEPECASH embodies this spirit of marketability, where value is not dictated by traditional metrics but by collective belief. One person saying “PEPECASH is worth $1” may not matter—but when tens of thousands, or even millions, echo the same message, the market starts to listen. PEPECASH seeks to harness this community-driven momentum, aiming to transform enthusiasm into real market presence. It's not just a coin—it’s a movement shaped by culture, belief, and shared vision.
PEPECASH (PECH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak PEPECASH (PECH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet PECH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange PECH tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår PECHs tokenomics, kan du utforske PECH tokenets livepris!
Hvordan kjøpe PECH
Interessert i å legge til PEPECASH (PECH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PECH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.
PEPECASH (PECH) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til PECH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
PECH prisforutsigelse
Vil du vite hvor PECH kan være på vei? Vår PECH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
