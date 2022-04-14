PlayDapp (PDA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PlayDapp (PDA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PlayDapp (PDA) Informasjon PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages. Offisiell nettside: https://playdapp.com Teknisk dokument: https://images.playdapp.com/playdapp-homepage/prod/download/PlayDapp_WhitePaper_v1.0.2_EN.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0D3CbED3f69EE050668ADF3D9Ea57241cBa33A2B Kjøp PDA nå!

PlayDapp (PDA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PlayDapp (PDA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Total forsyning: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Sirkulerende forsyning: $ 634.36M $ 634.36M $ 634.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.63M $ 3.63M $ 3.63M All-time high: $ 0.1548 $ 0.1548 $ 0.1548 All-Time Low: $ 0.004606491207156611 $ 0.004606491207156611 $ 0.004606491207156611 Nåværende pris: $ 0.00519 $ 0.00519 $ 0.00519 Lær mer om PlayDapp (PDA) pris

PlayDapp (PDA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PlayDapp (PDA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PDA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PDA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PDAs tokenomics, kan du utforske PDA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PDA Interessert i å legge til PlayDapp (PDA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PDA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PDA på MEXC nå!

PlayDapp (PDA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PDA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PDA nå!

PDA prisforutsigelse Vil du vite hvor PDA kan være på vei? Vår PDA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PDA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!