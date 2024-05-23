HashPack (PACK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HashPack (PACK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HashPack (PACK) Informasjon HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation. Offisiell nettside: https://www.hashpack.app/ Teknisk dokument: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1 Blokkutforsker: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.4794920 Kjøp PACK nå!

HashPack (PACK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HashPack (PACK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.21M $ 17.21M $ 17.21M All-time high: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 All-Time Low: $ 0.013627247549730328 $ 0.013627247549730328 $ 0.013627247549730328 Nåværende pris: $ 0.01721 $ 0.01721 $ 0.01721 Lær mer om HashPack (PACK) pris

HashPack (PACK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HashPack (PACK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PACK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PACK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PACKs tokenomics, kan du utforske PACK tokenets livepris!

