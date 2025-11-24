OpenVPP (OVPP)-prisforutsigelse (USD)

Få OpenVPP prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye OVPP vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på OpenVPP % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.01177 $0.01177 $0.01177 -2.72% USD Faktisk Prediksjon OpenVPP-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) OpenVPP (OVPP) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan OpenVPP potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01177 i 2025. OpenVPP (OVPP) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan OpenVPP potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012358 i 2026. OpenVPP (OVPP) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OVPP for 2027 $ 0.012976 med en 10.25% vekstrate. OpenVPP (OVPP) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OVPP for 2028 $ 0.013625 med en 15.76% vekstrate. OpenVPP (OVPP) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OVPP for 2029 $ 0.014306 med en 21.55% vekstrate. OpenVPP (OVPP) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OVPP for 2030 $ 0.015021 med en 27.63% vekstrate. OpenVPP (OVPP) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på OpenVPP potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.024468. OpenVPP (OVPP) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på OpenVPP potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.039857. År Pris Vekst 2025 $ 0.01177 0.00%

2026 $ 0.012358 5.00%

2027 $ 0.012976 10.25%

2028 $ 0.013625 15.76%

2029 $ 0.014306 21.55%

2030 $ 0.015021 27.63%

2031 $ 0.015772 34.01%

2032 $ 0.016561 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.017389 47.75%

2034 $ 0.018259 55.13%

2035 $ 0.019172 62.89%

2036 $ 0.020130 71.03%

2037 $ 0.021137 79.59%

2038 $ 0.022194 88.56%

2039 $ 0.023303 97.99%

2040 $ 0.024468 107.89% Vis mer Kortsiktig OpenVPP-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.01177 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.011771 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.011781 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.011818 0.41% OpenVPP (OVPP) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for OVPP November 24, 2025(I dag) er $0.01177 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. OpenVPP (OVPP) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for OVPP, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.011771 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. OpenVPP (OVPP) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for OVPP, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.011781 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. OpenVPP (OVPP) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for OVPP $0.011818 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende OpenVPP prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.01177$ 0.01177 $ 0.01177 Prisendring (24 t) -2.71% Markedsverdi $ 9.45M$ 9.45M $ 9.45M Opplagsforsyning 803.28M 803.28M 803.28M Volum (24 timer) $ 519.50K$ 519.50K $ 519.50K Volum (24 timer) -- Den siste OVPP-prisen er $ 0.01177. Den har en 24-timers endring på -2.72%, med et 24-timers handelsvolum på $ 519.50K. Videre har OVPP en sirkulerende forsyning på 803.28M og total markedsverdi på $ 9.45M. Se OVPP livepris

Hvordan kjøpe OpenVPP (OVPP) Prøver du å kjøpe OVPP? Du kan nå kjøpe OVPP via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper OpenVPP og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper OVPP nå

OpenVPP Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for OpenVPP direktepris, er gjeldende pris for OpenVPP 0.01177USD. Den sirkulerende forsyningen av OpenVPP(OVPP) er 0.00 OVPP , som gir den en markedsverdi på $9.45M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.13% $ 0.001390 $ 0.015 $ 0.01016

7 dager -0.19% $ -0.002829 $ 0.01699 $ 0.00999

30 dager -0.62% $ -0.01944 $ 0.033 $ 0.00999 24-timers ytelse De siste 24 timene har OpenVPP vist en prisbevegelse på $0.001390 , noe som gjenspeiler en 0.13% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har OpenVPP handlet på en topp på $0.01699 og en bunn på $0.00999 . Det så en prisendring på -0.19% . Denne nylige trenden viser potensialet til OVPP for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har OpenVPP opplevd en -0.62% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.01944 av dens verdi. Dette indikerer at OVPP kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette OpenVPP prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full OVPP prishistorikk

Hvordan fungerer OpenVPP (OVPP) prisforutsigelsesmodul? OpenVPP-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for OVPP basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for OpenVPP det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for OVPP, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til OpenVPP. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til OVPP. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til OVPP for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til OpenVPP.

Hvorfor er OVPP-prisforutsigelse viktig?

OVPP-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i OVPP nå? I følge dine forutsigelser vil OVPP oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for OVPP neste måned? I følge OpenVPP (OVPP)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte OVPP-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 OVPP koste i 2026? Prisen på 1 OpenVPP (OVPP) i dag er $0.01177 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OVPP øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på OVPP i 2027? OpenVPP (OVPP) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OVPP innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for OVPP i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil OpenVPP (OVPP) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for OVPP i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil OpenVPP (OVPP) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 OVPP koste i 2030? Prisen på 1 OpenVPP (OVPP) i dag er $0.01177 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OVPP øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for OVPP i 2040? OpenVPP (OVPP) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OVPP innen 2040.