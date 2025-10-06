OpenxAI Network pris i dag

Sanntids OpenxAI Network (OPENX) pris i dag er $ 0.1246, med en 9.49% endring de siste 24 timene. Nåværende OPENX til USD konverteringssats er $ 0.1246 per OPENX.

OpenxAI Network rangerer for tiden som #1977 etter markedsverdi på $ 1.25M, med en sirkulerende forsyning på 10.00M OPENX. I løpet av de siste 24 timene OPENX har den blitt handlet mellom $ 0.1034(laveste) og $ 0.1333 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.0299262343053925, mens tidenes laveste notering var $ 0.0939673303769838.

Kortsiktig har OPENX beveget seg +0.72% i løpet av den siste timen og -45.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 42.66K.

OpenxAI Network (OPENX) Markedsinformasjon

Rangering No.1977 Markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volum (24 timer) $ 42.66K$ 42.66K $ 42.66K Fullt utvannet markedsverdi $ 12.46M$ 12.46M $ 12.46M Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Maksimal forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Opplagsforsyning 10.00% Offentlig blokkjede BASE

