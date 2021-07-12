Hva er OpenOcean (OOE)

OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service.

OpenOcean er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk OOE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om OpenOcean på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OpenOcean kjøpsopplevelse jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OpenOcean Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OpenOcean (OOE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OpenOcean (OOE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OpenOcean.

Sjekk OpenOceanprisprognosen nå!

OpenOcean (OOE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OpenOcean (OOE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OOE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OpenOcean (OOE)

Leter du etter hvordan du kjøperOpenOcean? Prosessen er enkel og problemfri!

OpenOcean Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OpenOcean, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om OpenOcean Hvor mye er OpenOcean (OOE) verdt i dag? Live OOE prisen i USD er 0.003197 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OOE-til-USD-pris? $ 0.003197 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OOE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for OpenOcean? Markedsverdien for OOE er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OOE? Den sirkulerende forsyningen av OOE er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOOE ? OOE oppnådde en ATH-pris på 1.02994721 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OOE? OOE så en ATL-pris på 0.002305108397428797 USD . Hva er handelsvolumet til OOE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OOE er $ 6.67K USD . Vil OOE gå høyere i år? OOE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OOE prisprognosen for en mer grundig analyse.

