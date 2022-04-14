Obol (OBOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Obol (OBOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Obol (OBOL) Informasjon Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators. Offisiell nettside: https://obol.org/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7 Kjøp OBOL nå!

Obol (OBOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Obol (OBOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.45M $ 14.45M $ 14.45M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 121.24M $ 121.24M $ 121.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.60M $ 59.60M $ 59.60M All-time high: $ 0.4895 $ 0.4895 $ 0.4895 All-Time Low: $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 Nåværende pris: $ 0.11919 $ 0.11919 $ 0.11919 Lær mer om Obol (OBOL) pris

Obol (OBOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Obol (OBOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OBOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OBOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OBOLs tokenomics, kan du utforske OBOL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OBOL Interessert i å legge til Obol (OBOL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OBOL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OBOL på MEXC nå!

Obol (OBOL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OBOL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OBOL nå!

OBOL prisforutsigelse Vil du vite hvor OBOL kan være på vei? Vår OBOL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OBOL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!