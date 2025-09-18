Hva er Obol (OBOL)

Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.

Obol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



Folk spør også: Andre spørsmål om Obol Hvor mye er Obol (OBOL) verdt i dag? Live OBOL prisen i USD er 0.12308 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OBOL-til-USD-pris? $ 0.12308 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OBOL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Obol? Markedsverdien for OBOL er $ 14.92M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OBOL? Den sirkulerende forsyningen av OBOL er 121.24M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOBOL ? OBOL oppnådde en ATH-pris på 0.5021534033503295 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OBOL? OBOL så en ATL-pris på 0.09086281099675668 USD . Hva er handelsvolumet til OBOL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OBOL er $ 159.92K USD . Vil OBOL gå høyere i år? OBOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OBOL prisprognosen for en mer grundig analyse.

