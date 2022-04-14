Nodewaves (NWS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nodewaves (NWS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nodewaves (NWS) Informasjon Nodewaves Nodes are the individual computers spread across the globe that support the Nodewaves Ecosystem. When you purchase a Node license, you can download and run a node on your personal Mac or Windows computer which will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodewaves Ecosystem grow. Offisiell nettside: https://nodewaves.com/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x13646e0e2d768d31b75d1a1e375e3e17f18567f2 Kjøp NWS nå!

Nodewaves (NWS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nodewaves (NWS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M All-time high: $ 0.004719 $ 0.004719 $ 0.004719 All-Time Low: $ 0.000289416887258501 $ 0.000289416887258501 $ 0.000289416887258501 Nåværende pris: $ 0.001059 $ 0.001059 $ 0.001059 Lær mer om Nodewaves (NWS) pris

Nodewaves (NWS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nodewaves (NWS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NWS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NWS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NWSs tokenomics, kan du utforske NWS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NWS Interessert i å legge til Nodewaves (NWS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NWS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NWS på MEXC nå!

Nodewaves (NWS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NWS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NWS nå!

NWS prisforutsigelse Vil du vite hvor NWS kan være på vei? Vår NWS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NWS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!