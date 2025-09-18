Dagens NUTX Chain livepris er 0.000000011419 USD. Spor prisoppdateringer for NUTX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NUTX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NUTX Chain livepris er 0.000000011419 USD. Spor prisoppdateringer for NUTX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NUTX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NUTX Chain Logo

NUTX Chain Pris(NUTX)

1 NUTX til USD livepris:

$0.000000011419
-0.10%1D
USD
NUTX Chain (NUTX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:17:46 (UTC+8)

NUTX Chain (NUTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000000011185
24 timer lav
$ 0.0000000121
24 timer høy

$ 0.000000011185
$ 0.0000000121
--
--
+0.36%

-0.10%

-8.53%

-8.53%

NUTX Chain (NUTX) sanntidsprisen er $ 0.000000011419. I løpet av de siste 24 timene har NUTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000000011185 og et toppnivå på $ 0.0000000121, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NUTX er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NUTX endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, -0.10% over 24 timer og -8.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NUTX Chain (NUTX) Markedsinformasjon

--
$ 119.07K
$ 11.42M
--
1,000,000,000,000,000
SOL

Nåværende markedsverdi på NUTX Chain er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 119.07K. Den sirkulerende forsyningen på NUTX er --, med en total tilgang på 1000000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.42M.

NUTX Chain (NUTX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NUTX Chain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000000001143-0.10%
30 dager$ -0.000000003289-22.37%
60 dager$ -0.000000011517-50.22%
90 dager$ -0.000000023581-67.38%
NUTX Chain Prisendring i dag

I dag registrerte NUTX en endring på $ -0.00000000001143 (-0.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NUTX Chain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000000003289 (-22.37%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NUTX Chain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NUTX en endring på $ -0.000000011517 (-50.22%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NUTX Chain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000000023581-67.38% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NUTX Chain (NUTX)?

Sjekk ut NUTX Chain Prishistorikk-siden nå.

Hva er NUTX Chain (NUTX)

As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.

NUTX Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NUTX Chain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NUTX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NUTX Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NUTX Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NUTX Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NUTX Chain (NUTX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NUTX Chain (NUTX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NUTX Chain.

Sjekk NUTX Chainprisprognosen nå!

NUTX Chain (NUTX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NUTX Chain (NUTX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NUTX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NUTX Chain (NUTX)

Leter du etter hvordan du kjøperNUTX Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NUTX Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NUTX til lokale valutaer

NUTX Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NUTX Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NUTX Chain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NUTX Chain

Hvor mye er NUTX Chain (NUTX) verdt i dag?
Live NUTX prisen i USD er 0.000000011419 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NUTX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NUTX til USD er $ 0.000000011419. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NUTX Chain?
Markedsverdien for NUTX er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NUTX?
Den sirkulerende forsyningen av NUTX er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNUTX ?
NUTX oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NUTX?
NUTX så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til NUTX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NUTX er $ 119.07K USD.
Vil NUTX gå høyere i år?
NUTX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NUTX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:17:46 (UTC+8)

NUTX Chain (NUTX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

