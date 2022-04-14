NUTX Chain (NUTX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NUTX Chain (NUTX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NUTX Chain (NUTX) Informasjon As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption. Offisiell nettside: https://nutx.ai/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/drive/folders/1E8ZCkyKQpxA1DOlupZr-2gAzkga3PIlW?usp=sharing Blokkutforsker: https://solscan.io/token/28HjD7NbagvuNcUUtHJ9673YWPHsEL8x4B44ksJqsLdN Kjøp NUTX nå!

NUTX Chain (NUTX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NUTX Chain (NUTX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.51M $ 10.51M $ 10.51M All-time high: $ 0.000000080365 $ 0.000000080365 $ 0.000000080365 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.000000010507 $ 0.000000010507 $ 0.000000010507 Lær mer om NUTX Chain (NUTX) pris

NUTX Chain (NUTX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NUTX Chain (NUTX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NUTX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NUTX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NUTXs tokenomics, kan du utforske NUTX tokenets livepris!

NUTX Chain (NUTX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NUTX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NUTX nå!

NUTX prisforutsigelse Vil du vite hvor NUTX kan være på vei? Vår NUTX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NUTX tokenets prisforutsigelse nå!

