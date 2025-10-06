NUMINE pris i dag

Sanntids NUMINE (NUMI) pris i dag er $ 0.14024, med en 5.36% endring de siste 24 timene. Nåværende NUMI til USD konverteringssats er $ 0.14024 per NUMI.

NUMINE rangerer for tiden som #741 etter markedsverdi på $ 22.69M, med en sirkulerende forsyning på 161.78M NUMI. I løpet av de siste 24 timene NUMI har den blitt handlet mellom $ 0.137(laveste) og $ 0.23 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.19892197711847548, mens tidenes laveste notering var $ 0.05706319497536665.

Kortsiktig har NUMI beveget seg +0.05% i løpet av den siste timen og -1.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 88.61K.

NUMINE (NUMI) Markedsinformasjon

Rangering No.741 Markedsverdi $ 22.69M$ 22.69M $ 22.69M Volum (24 timer) $ 88.61K$ 88.61K $ 88.61K Fullt utvannet markedsverdi $ 140.24M$ 140.24M $ 140.24M Opplagsforsyning 161.78M 161.78M 161.78M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 16.17% Offentlig blokkjede BSC

