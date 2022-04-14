SuiNS (NS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SuiNS (NS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SuiNS (NS) Informasjon The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility. Offisiell nettside: https://www.suins.io Blokkutforsker: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x5145494a5f5100e645e4b0aa950fa6b68f614e8c59e17bc5ded3495123a79178::ns::NS/txs Kjøp NS nå!

SuiNS (NS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SuiNS (NS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.13M $ 34.13M $ 34.13M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 203.02M $ 203.02M $ 203.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 84.05M $ 84.05M $ 84.05M All-time high: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 All-Time Low: $ 0.06997757451302891 $ 0.06997757451302891 $ 0.06997757451302891 Nåværende pris: $ 0.1681 $ 0.1681 $ 0.1681 Lær mer om SuiNS (NS) pris

SuiNS (NS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SuiNS (NS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NSs tokenomics, kan du utforske NS tokenets livepris!

