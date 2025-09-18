Dagens NOMOEX TOKEN livepris er 0.008096 USD. Spor prisoppdateringer for NOMOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOMOX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NOMOEX TOKEN livepris er 0.008096 USD. Spor prisoppdateringer for NOMOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOMOX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NOMOEX TOKEN Logo

NOMOEX TOKEN Pris(NOMOX)

1 NOMOX til USD livepris:

$0.008096
-0.52%1D
USD
NOMOEX TOKEN (NOMOX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:54:48 (UTC+8)

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.008
24 timer lav
$ 0.008186
24 timer høy

$ 0.008
$ 0.008186
$ 0.05095011158185366
$ 0.001947907036370223
-0.87%

-0.52%

-0.26%

-0.26%

NOMOEX TOKEN (NOMOX) sanntidsprisen er $ 0.008096. I løpet av de siste 24 timene har NOMOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.008 og et toppnivå på $ 0.008186, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOMOX er $ 0.05095011158185366, mens den rekordlave prisen er $ 0.001947907036370223.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOMOX endret seg med -0.87% i løpet av den siste timen, -0.52% over 24 timer og -0.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Markedsinformasjon

No.7430

$ 0.00
$ 280.93K
$ 20.24M
0.00
2,500,000,000
BSC

Nåværende markedsverdi på NOMOEX TOKEN er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 280.93K. Den sirkulerende forsyningen på NOMOX er 0.00, med en total tilgang på 2500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.24M.

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NOMOEX TOKEN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00004232-0.52%
30 dager$ +0.000131+1.64%
60 dager$ -0.001365-14.43%
90 dager$ +0.001592+24.47%
NOMOEX TOKEN Prisendring i dag

I dag registrerte NOMOX en endring på $ -0.00004232 (-0.52%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NOMOEX TOKEN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000131 (+1.64%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NOMOEX TOKEN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NOMOX en endring på $ -0.001365 (-14.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NOMOEX TOKEN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.001592+24.47% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NOMOEX TOKEN (NOMOX)?

Sjekk ut NOMOEX TOKEN Prishistorikk-siden nå.

Hva er NOMOEX TOKEN (NOMOX)

We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives.

NOMOEX TOKEN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NOMOEX TOKEN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NOMOX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NOMOEX TOKEN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NOMOEX TOKEN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NOMOEX TOKEN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NOMOEX TOKEN (NOMOX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NOMOEX TOKEN (NOMOX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NOMOEX TOKEN.

Sjekk NOMOEX TOKENprisprognosen nå!

NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NOMOEX TOKEN (NOMOX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NOMOX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NOMOEX TOKEN (NOMOX)

Leter du etter hvordan du kjøperNOMOEX TOKEN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NOMOEX TOKEN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NOMOX til lokale valutaer

NOMOEX TOKEN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NOMOEX TOKEN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NOMOEX TOKEN nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NOMOEX TOKEN

Hvor mye er NOMOEX TOKEN (NOMOX) verdt i dag?
Live NOMOX prisen i USD er 0.008096 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NOMOX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NOMOX til USD er $ 0.008096. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NOMOEX TOKEN?
Markedsverdien for NOMOX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NOMOX?
Den sirkulerende forsyningen av NOMOX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNOMOX ?
NOMOX oppnådde en ATH-pris på 0.05095011158185366 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NOMOX?
NOMOX så en ATL-pris på 0.001947907036370223 USD.
Hva er handelsvolumet til NOMOX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NOMOX er $ 280.93K USD.
Vil NOMOX gå høyere i år?
NOMOX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NOMOX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

