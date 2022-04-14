NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NOMOEX TOKEN (NOMOX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Informasjon We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives. Offisiell nettside: https://nomoex.com Teknisk dokument: https://whitepaper.nomoex.com Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x30683d46edd7e2a52402e5301b14db33bd4ff550 Kjøp NOMOX nå!

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NOMOEX TOKEN (NOMOX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.06M $ 20.06M $ 20.06M All-time high: $ 0.0948 $ 0.0948 $ 0.0948 All-Time Low: $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 Nåværende pris: $ 0.008022 $ 0.008022 $ 0.008022 Lær mer om NOMOEX TOKEN (NOMOX) pris

NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NOMOEX TOKEN (NOMOX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOMOX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOMOX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOMOXs tokenomics, kan du utforske NOMOX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NOMOX Interessert i å legge til NOMOEX TOKEN (NOMOX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NOMOX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NOMOX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

NOMOX prisforutsigelse Vil du vite hvor NOMOX kan være på vei? Vår NOMOX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

