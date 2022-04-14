Nexum (NEXM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nexum (NEXM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nexum (NEXM) Informasjon Nexum is a blockchain-enabled financial services business, a multi-chain "Layer 3", driving innovation in the bank disintermediation and financial transmission processes. Nexum will utilize the shipping industry as the first use case for their products providing reliable and efficient financing to traders serving in the maritime trade. Offisiell nettside: https://nexum.ai Teknisk dokument: https://nexum.ai/document/nxm_white_paper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xe831F96A7a1DcE1aa2EB760b1e296c6A74CaA9d5 Kjøp NEXM nå!

Nexum (NEXM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nexum (NEXM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.50M $ 39.50M $ 39.50M All-time high: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 All-Time Low: $ 0.000666810527759697 $ 0.000666810527759697 $ 0.000666810527759697 Nåværende pris: $ 0.0079 $ 0.0079 $ 0.0079 Lær mer om Nexum (NEXM) pris

Nexum (NEXM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nexum (NEXM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEXM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEXM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEXMs tokenomics, kan du utforske NEXM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NEXM Interessert i å legge til Nexum (NEXM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NEXM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NEXM på MEXC nå!

Nexum (NEXM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NEXM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NEXM nå!

NEXM prisforutsigelse Vil du vite hvor NEXM kan være på vei? Vår NEXM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEXM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!