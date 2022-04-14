NEXA (NEXA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NEXA (NEXA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NEXA (NEXA) Informasjon Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups. Offisiell nettside: https://nexa.org/ Blokkutforsker: https://explorer.nexa.org/ Kjøp NEXA nå!

NEXA (NEXA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NEXA (NEXA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.66M $ 5.66M $ 5.66M Total forsyning: $ 8.90T $ 8.90T $ 8.90T Sirkulerende forsyning: $ 5.86T $ 5.86T $ 5.86T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.30M $ 20.30M $ 20.30M All-time high: $ 0.00004489 $ 0.00004489 $ 0.00004489 All-Time Low: $ 0.00000083479706052 $ 0.00000083479706052 $ 0.00000083479706052 Nåværende pris: $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 Lær mer om NEXA (NEXA) pris

NEXA (NEXA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NEXA (NEXA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEXA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEXA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEXAs tokenomics, kan du utforske NEXA tokenets livepris!

Interessert i å legge til NEXA (NEXA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NEXA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

NEXA (NEXA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NEXA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NEXA nå!

NEXA prisforutsigelse Vil du vite hvor NEXA kan være på vei? Vår NEXA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEXA tokenets prisforutsigelse nå!

