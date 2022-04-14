NetVRk (NETVR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NetVRk (NETVR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NetVRk (NETVR) Informasjon $NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR. Offisiell nettside: https://netvrk.co Teknisk dokument: https://docs.netvrk.co Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x52498F8d9791736f1D6398fE95ba3BD868114d10 Kjøp NETVR nå!

NetVRk (NETVR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NetVRk (NETVR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M All-time high: $ 0.3482 $ 0.3482 $ 0.3482 All-Time Low: $ 0.013793260300283603 $ 0.013793260300283603 $ 0.013793260300283603 Nåværende pris: $ 0.01559 $ 0.01559 $ 0.01559 Lær mer om NetVRk (NETVR) pris

NetVRk (NETVR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NetVRk (NETVR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NETVR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NETVR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NETVRs tokenomics, kan du utforske NETVR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NETVR Interessert i å legge til NetVRk (NETVR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NETVR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NETVR på MEXC nå!

NetVRk (NETVR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NETVR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NETVR nå!

NETVR prisforutsigelse Vil du vite hvor NETVR kan være på vei? Vår NETVR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NETVR tokenets prisforutsigelse nå!

