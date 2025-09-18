Dagens NetVRk livepris er 0.01592 USD. Spor prisoppdateringer for NETVR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NETVR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NetVRk livepris er 0.01592 USD. Spor prisoppdateringer for NETVR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NETVR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NetVRk Logo

NetVRk Pris(NETVR)

1 NETVR til USD livepris:

$0.01592
0.00%1D
USD
NetVRk (NETVR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:39:36 (UTC+8)

NetVRk (NETVR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01592
24 timer lav
$ 0.0172
$ 0.0172$ 0.0172
24 timer høy

$ 0.01592
$ 0.0172
$ 7.427294099212999
$ 0.013793260300283603
0.00%

0.00%

-10.57%

-10.57%

NetVRk (NETVR) sanntidsprisen er $ 0.01592. I løpet av de siste 24 timene har NETVR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01592 og et toppnivå på $ 0.0172, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NETVR er $ 7.427294099212999, mens den rekordlave prisen er $ 0.013793260300283603.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NETVR endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -10.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NetVRk (NETVR) Markedsinformasjon

No.2005

$ 1.59M
$ 23.40
$ 1.59M
100.00M
100,000,000
ETH

Nåværende markedsverdi på NetVRk er $ 1.59M, med et 24-timers handelsvolum på $ 23.40. Den sirkulerende forsyningen på NETVR er 100.00M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.59M.

NetVRk (NETVR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NetVRk for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00065-3.93%
60 dager$ -0.01532-49.04%
90 dager$ -0.01657-51.01%
NetVRk Prisendring i dag

I dag registrerte NETVR en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NetVRk 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00065 (-3.93%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NetVRk 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NETVR en endring på $ -0.01532 (-49.04%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NetVRk 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01657-51.01% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NetVRk (NETVR)?

Sjekk ut NetVRk Prishistorikk-siden nå.

Hva er NetVRk (NETVR)

$NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR.

NetVRk er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NetVRk investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NETVR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NetVRk på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NetVRk kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NetVRk Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NetVRk (NETVR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NetVRk (NETVR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NetVRk.

Sjekk NetVRkprisprognosen nå!

NetVRk (NETVR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NetVRk (NETVR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NETVR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NetVRk (NETVR)

Leter du etter hvordan du kjøperNetVRk? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NetVRk på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NETVR til lokale valutaer

1 NetVRk(NETVR) til VND
418.9348
1 NetVRk(NETVR) til AUD
A$0.0240392
1 NetVRk(NETVR) til GBP
0.0117808
1 NetVRk(NETVR) til EUR
0.013532
1 NetVRk(NETVR) til USD
$0.01592
1 NetVRk(NETVR) til MYR
RM0.066864
1 NetVRk(NETVR) til TRY
0.6586104
1 NetVRk(NETVR) til JPY
¥2.34024
1 NetVRk(NETVR) til ARS
ARS$23.4807264
1 NetVRk(NETVR) til RUB
1.32932
1 NetVRk(NETVR) til INR
1.4023928
1 NetVRk(NETVR) til IDR
Rp265.3332272
1 NetVRk(NETVR) til KRW
22.265712
1 NetVRk(NETVR) til PHP
0.9085544
1 NetVRk(NETVR) til EGP
￡E.0.7668664
1 NetVRk(NETVR) til BRL
R$0.0846944
1 NetVRk(NETVR) til CAD
C$0.0218104
1 NetVRk(NETVR) til BDT
1.9381008
1 NetVRk(NETVR) til NGN
23.7965792
1 NetVRk(NETVR) til COP
$62.1875
1 NetVRk(NETVR) til ZAR
R.0.2763712
1 NetVRk(NETVR) til UAH
0.6578144
1 NetVRk(NETVR) til TZS
T.Sh.39.4058208
1 NetVRk(NETVR) til VES
Bs2.59496
1 NetVRk(NETVR) til CLP
$15.2036
1 NetVRk(NETVR) til PKR
Rs4.5187328
1 NetVRk(NETVR) til KZT
8.6192472
1 NetVRk(NETVR) til THB
฿0.5068928
1 NetVRk(NETVR) til TWD
NT$0.4812616
1 NetVRk(NETVR) til AED
د.إ0.0584264
1 NetVRk(NETVR) til CHF
Fr0.0125768
1 NetVRk(NETVR) til HKD
HK$0.1236984
1 NetVRk(NETVR) til AMD
֏6.092584
1 NetVRk(NETVR) til MAD
.د.م0.1435984
1 NetVRk(NETVR) til MXN
$0.2930872
1 NetVRk(NETVR) til SAR
ريال0.0597
1 NetVRk(NETVR) til ETB
Br2.2856344
1 NetVRk(NETVR) til KES
KSh2.0565456
1 NetVRk(NETVR) til JOD
د.أ0.01128728
1 NetVRk(NETVR) til PLN
0.0577896
1 NetVRk(NETVR) til RON
лв0.0687744
1 NetVRk(NETVR) til SEK
kr0.1498072
1 NetVRk(NETVR) til BGN
лв0.0264272
1 NetVRk(NETVR) til HUF
Ft5.2959472
1 NetVRk(NETVR) til CZK
0.3292256
1 NetVRk(NETVR) til KWD
د.ك0.0048556
1 NetVRk(NETVR) til ILS
0.0530136
1 NetVRk(NETVR) til BOB
Bs0.1100072
1 NetVRk(NETVR) til AZN
0.027064
1 NetVRk(NETVR) til TJS
SM0.1490112
1 NetVRk(NETVR) til GEL
0.042984
1 NetVRk(NETVR) til AOA
Kz14.5121944
1 NetVRk(NETVR) til BHD
.د.ب0.00600184
1 NetVRk(NETVR) til BMD
$0.01592
1 NetVRk(NETVR) til DKK
kr0.101092
1 NetVRk(NETVR) til HNL
L0.4172632
1 NetVRk(NETVR) til MUR
0.7218128
1 NetVRk(NETVR) til NAD
$0.276212
1 NetVRk(NETVR) til NOK
kr0.158404
1 NetVRk(NETVR) til NZD
$0.027064
1 NetVRk(NETVR) til PAB
B/.0.01592
1 NetVRk(NETVR) til PGK
K0.0665456
1 NetVRk(NETVR) til QAR
ر.ق0.0577896
1 NetVRk(NETVR) til RSD
дин.1.5884976
1 NetVRk(NETVR) til UZS
soʻm196.5430664
1 NetVRk(NETVR) til ALL
L1.3127632
1 NetVRk(NETVR) til ANG
ƒ0.0284968
1 NetVRk(NETVR) til AWG
ƒ0.028656
1 NetVRk(NETVR) til BBD
$0.03184
1 NetVRk(NETVR) til BAM
KM0.0264272
1 NetVRk(NETVR) til BIF
Fr47.5212
1 NetVRk(NETVR) til BND
$0.0203776
1 NetVRk(NETVR) til BSD
$0.01592
1 NetVRk(NETVR) til JMD
$2.5537272
1 NetVRk(NETVR) til KHR
63.9356752
1 NetVRk(NETVR) til KMF
Fr6.65456
1 NetVRk(NETVR) til LAK
346.0869496
1 NetVRk(NETVR) til LKR
Rs4.8154816
1 NetVRk(NETVR) til MDL
L0.26268
1 NetVRk(NETVR) til MGA
Ar70.4423384
1 NetVRk(NETVR) til MOP
P0.1275192
1 NetVRk(NETVR) til MVR
0.243576
1 NetVRk(NETVR) til MWK
MK27.6388712
1 NetVRk(NETVR) til MZN
MT1.017288
1 NetVRk(NETVR) til NPR
Rs2.2434464
1 NetVRk(NETVR) til PYG
113.70064
1 NetVRk(NETVR) til RWF
Fr23.06808
1 NetVRk(NETVR) til SBD
$0.130544
1 NetVRk(NETVR) til SCR
0.2423024
1 NetVRk(NETVR) til SRD
$0.6063928
1 NetVRk(NETVR) til SVC
$0.1393
1 NetVRk(NETVR) til SZL
L0.276212
1 NetVRk(NETVR) til TMT
m0.05572
1 NetVRk(NETVR) til TND
د.ت0.0463272
1 NetVRk(NETVR) til TTD
$0.1077784
1 NetVRk(NETVR) til UGX
Sh55.84736
1 NetVRk(NETVR) til XAF
Fr8.88336
1 NetVRk(NETVR) til XCD
$0.042984
1 NetVRk(NETVR) til XOF
Fr8.88336
1 NetVRk(NETVR) til XPF
Fr1.60792
1 NetVRk(NETVR) til BWP
P0.2120544
1 NetVRk(NETVR) til BZD
$0.0319992
1 NetVRk(NETVR) til CVE
$1.4929776
1 NetVRk(NETVR) til DJF
Fr2.83376
1 NetVRk(NETVR) til DOP
$0.9873584
1 NetVRk(NETVR) til DZD
د.ج2.062436
1 NetVRk(NETVR) til FJD
$0.03582
1 NetVRk(NETVR) til GNF
Fr138.4244
1 NetVRk(NETVR) til GTQ
Q0.1219472
1 NetVRk(NETVR) til GYD
$3.3318968
1 NetVRk(NETVR) til ISK
kr1.92632

NetVRk Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NetVRk, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NetVRk nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NetVRk

Hvor mye er NetVRk (NETVR) verdt i dag?
Live NETVR prisen i USD er 0.01592 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NETVR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NETVR til USD er $ 0.01592. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NetVRk?
Markedsverdien for NETVR er $ 1.59M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NETVR?
Den sirkulerende forsyningen av NETVR er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNETVR ?
NETVR oppnådde en ATH-pris på 7.427294099212999 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NETVR?
NETVR så en ATL-pris på 0.013793260300283603 USD.
Hva er handelsvolumet til NETVR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NETVR er $ 23.40 USD.
Vil NETVR gå høyere i år?
NETVR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NETVR prisprognosen for en mer grundig analyse.
NetVRk (NETVR) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

