PolySwarm Pris(NCT)
Sanntids PolySwarm (NCT) pris i dag er kr 0.006072, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende NCT til NOK konverteringssats er kr 0.006072 per NCT.
PolySwarm rangerer for tiden som #921 etter markedsverdi på kr 11.45M, med en sirkulerende forsyning på 1.89B NCT. I løpet av de siste 24 timene NCT har den blitt handlet mellom kr 0.005917(laveste) og kr 0.006317 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 1.645801305655525213, mens tidenes laveste notering var kr 0.0059117006.
Kortsiktig har NCT beveget seg +1.79% i løpet av den siste timen og -3.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 57.10K.
No.921
99.97%
ETH
Nåværende markedsverdi på PolySwarm er kr 11.45M, med et 24-timers handelsvolum på kr 57.10K. Den sirkulerende forsyningen på NCT er 1.89B, med en total tilgang på 1885913076. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 11.45M.
+1.79%
--
-3.50%
-3.50%
Spor prisendringene PolySwarm for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (NOK)
|Endring (%)
|I dag
|--
|--
|30 dager
|kr -0.001899
|-23.83%
|60 dager
|kr +0.000029
|+0.47%
|90 dager
|kr -0.00085
|-12.28%
I dag registrerte NCT en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.001899 (-23.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så NCT en endring på kr +0.000029 (+0.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.00085-12.28% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
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I 2040 kan prisen på PolySwarm potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.
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For en mer dyptgående forståelse av PolySwarm, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|02-11 14:20:00
|Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
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