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Sanntidspris for PolySwarm er i dag 0.006072 NOK.NCT markedsverdien er 11,448,760.748304 NOK. Spor sanntids NCT til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for PolySwarm er i dag 0.006072 NOK.NCT markedsverdien er 11,448,760.748304 NOK. Spor sanntids NCT til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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PolySwarm Pris(NCT)

1 NCT til NOK livepris:

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NOK
PolySwarm (NCT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-15 08:00:16 (UTC+8)

PolySwarm pris i dag

Sanntids PolySwarm (NCT) pris i dag er kr 0.006072, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende NCT til NOK konverteringssats er kr 0.006072 per NCT.

PolySwarm rangerer for tiden som #921 etter markedsverdi på kr 11.45M, med en sirkulerende forsyning på 1.89B NCT. I løpet av de siste 24 timene NCT har den blitt handlet mellom kr 0.005917(laveste) og kr 0.006317 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 1.645801305655525213, mens tidenes laveste notering var kr 0.0059117006.

Kortsiktig har NCT beveget seg +1.79% i løpet av den siste timen og -3.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 57.10K.

PolySwarm (NCT) Markedsinformasjon

No.921

kr 11.45M
kr 11.45Mkr 11.45M

kr 57.10K
kr 57.10Kkr 57.10K

kr 11.45M
kr 11.45Mkr 11.45M

1.89B
1.89B 1.89B

1,885,913,076
1,885,913,076 1,885,913,076

1,885,913,076
1,885,913,076 1,885,913,076

99.97%

ETH

Nåværende markedsverdi på PolySwarm er kr 11.45M, med et 24-timers handelsvolum på kr 57.10K. Den sirkulerende forsyningen på NCT er 1.89B, med en total tilgang på 1885913076. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 11.45M.

PolySwarm prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.005917
kr 0.005917kr 0.005917
24 timer lav
kr 0.006317
kr 0.006317kr 0.006317
24 timer høy

kr 0.005917
kr 0.005917kr 0.005917

kr 0.006317
kr 0.006317kr 0.006317

kr 1.645801305655525213
kr 1.645801305655525213kr 1.645801305655525213

kr 0.0059117006
kr 0.0059117006kr 0.0059117006

+1.79%

--

-3.50%

-3.50%

PolySwarm (NCT) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene PolySwarm for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr -0.001899-23.83%
60 dagerkr +0.000029+0.47%
90 dagerkr -0.00085-12.28%
PolySwarm Prisendring i dag

I dag registrerte NCT en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

PolySwarm 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.001899 (-23.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

PolySwarm 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NCT en endring på kr +0.000029 (+0.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

PolySwarm 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.00085-12.28% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for PolySwarm

PolySwarm (NCT) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NCT for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
PolySwarm (NCT) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på PolySwarm potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris PolySwarm som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for NCT prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på PolySwarm Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere PolySwarm i Norge

Klar til å komme i gang med PolySwarm? Kjøp av NCT er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper PolySwarm. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte PolySwarm (NCT) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil PolySwarm umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe PolySwarm (NCT) Guide

Hva kan du gjøre med PolySwarm

Å eie PolySwarm lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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    MEXC før-markedet

    Kjøp og selg nye tokens før de offisielt er notert.

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe PolySwarm (NCT) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Utsteder
--
Taker

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Hva er PolySwarm (NCT)

PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

PolySwarm Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PolySwarm, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell PolySwarm nettside
Blokker Explorer

Kategori :

CybersecurityEthereum EcosystemMade in USA

Folk spør også: Andre spørsmål om PolySwarm

Siden sist oppdatert: 2026-06-15 08:00:16 (UTC+8)

PolySwarm (NCT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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Handle PolySwarm (NCT) markeder på MEXC

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Par
Pris
24h endring
24h volum
NCT/USDT
kr0.05662683
kr0.05662683kr0.05662683
0.00%
0.00% (USDT)

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1 NCT = 0.05762328 NOK