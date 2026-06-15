PolySwarm pris i dag

Sanntids PolySwarm (NCT) pris i dag er kr 0.006072, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende NCT til NOK konverteringssats er kr 0.006072 per NCT.

PolySwarm rangerer for tiden som #921 etter markedsverdi på kr 11.45M, med en sirkulerende forsyning på 1.89B NCT. I løpet av de siste 24 timene NCT har den blitt handlet mellom kr 0.005917(laveste) og kr 0.006317 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 1.645801305655525213, mens tidenes laveste notering var kr 0.0059117006.

Kortsiktig har NCT beveget seg +1.79% i løpet av den siste timen og -3.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 57.10K.

PolySwarm (NCT) Markedsinformasjon

Rangering No.921 Markedsverdi kr 11.45Mkr 11.45M kr 11.45M Volum (24 timer) kr 57.10Kkr 57.10K kr 57.10K Fullt utvannet markedsverdi kr 11.45Mkr 11.45M kr 11.45M Opplagsforsyning 1.89B 1.89B 1.89B Maksimal forsyning 1,885,913,076 1,885,913,076 1,885,913,076 Total forsyning 1,885,913,076 1,885,913,076 1,885,913,076 Opplagsforsyning 99.97% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på PolySwarm er kr 11.45M, med et 24-timers handelsvolum på kr 57.10K. Den sirkulerende forsyningen på NCT er 1.89B, med en total tilgang på 1885913076. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 11.45M.