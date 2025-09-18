Dagens NATIX Network livepris er 0.000779 USD. Spor prisoppdateringer for NATIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NATIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NATIX Network livepris er 0.000779 USD. Spor prisoppdateringer for NATIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NATIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NATIX Network Pris(NATIX)

$0.000779
$0.000779$0.000779
0.00%1D
NATIX Network (NATIX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:38:22 (UTC+8)

NATIX Network (NATIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000773
$ 0.000773$ 0.000773
24 timer lav
$ 0.000825
$ 0.000825$ 0.000825
24 timer høy

$ 0.000773
$ 0.000773$ 0.000773

$ 0.000825
$ 0.000825$ 0.000825

$ 0.001982067208685786
$ 0.001982067208685786$ 0.001982067208685786

$ 0.000553846478431092
$ 0.000553846478431092$ 0.000553846478431092

0.00%

0.00%

+5.41%

+5.41%

NATIX Network (NATIX) sanntidsprisen er $ 0.000779. I løpet av de siste 24 timene har NATIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000773 og et toppnivå på $ 0.000825, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NATIX er $ 0.001982067208685786, mens den rekordlave prisen er $ 0.000553846478431092.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NATIX endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +5.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NATIX Network (NATIX) Markedsinformasjon

No.1108

$ 12.57M
$ 12.57M$ 12.57M

$ 21.33K
$ 21.33K$ 21.33K

$ 77.89M
$ 77.89M$ 77.89M

16.13B
16.13B 16.13B

99,991,483,316.62
99,991,483,316.62 99,991,483,316.62

Nåværende markedsverdi på NATIX Network er $ 12.57M, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.33K. Den sirkulerende forsyningen på NATIX er 16.13B, med en total tilgang på 99991483316.62. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.89M.

NATIX Network (NATIX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NATIX Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.000007+0.90%
60 dager$ -0.000189-19.53%
90 dager$ -0.00041-34.49%
NATIX Network Prisendring i dag

I dag registrerte NATIX en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NATIX Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000007 (+0.90%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NATIX Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NATIX en endring på $ -0.000189 (-19.53%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NATIX Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00041-34.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NATIX Network (NATIX)?

Sjekk ut NATIX Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er NATIX Network (NATIX)

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

NATIX Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NATIX Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NATIX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NATIX Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NATIX Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NATIX Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NATIX Network (NATIX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NATIX Network (NATIX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NATIX Network.

Sjekk NATIX Networkprisprognosen nå!

NATIX Network (NATIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NATIX Network (NATIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NATIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NATIX Network (NATIX)

Leter du etter hvordan du kjøperNATIX Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NATIX Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NATIX til lokale valutaer

1 NATIX Network(NATIX) til VND
20.499385
1 NATIX Network(NATIX) til AUD
A$0.00117629
1 NATIX Network(NATIX) til GBP
0.00057646
1 NATIX Network(NATIX) til EUR
0.00066215
1 NATIX Network(NATIX) til USD
$0.000779
1 NATIX Network(NATIX) til MYR
RM0.0032718
1 NATIX Network(NATIX) til TRY
0.03222723
1 NATIX Network(NATIX) til JPY
¥0.114513
1 NATIX Network(NATIX) til ARS
ARS$1.14896268
1 NATIX Network(NATIX) til RUB
0.0650465
1 NATIX Network(NATIX) til INR
0.06862211
1 NATIX Network(NATIX) til IDR
Rp12.98332814
1 NATIX Network(NATIX) til KRW
1.0895094
1 NATIX Network(NATIX) til PHP
0.04445753
1 NATIX Network(NATIX) til EGP
￡E.0.03752443
1 NATIX Network(NATIX) til BRL
R$0.00414428
1 NATIX Network(NATIX) til CAD
C$0.00106723
1 NATIX Network(NATIX) til BDT
0.09483546
1 NATIX Network(NATIX) til NGN
1.16441804
1 NATIX Network(NATIX) til COP
$3.04296875
1 NATIX Network(NATIX) til ZAR
R.0.01352344
1 NATIX Network(NATIX) til UAH
0.03218828
1 NATIX Network(NATIX) til TZS
T.Sh.1.92821196
1 NATIX Network(NATIX) til VES
Bs0.126977
1 NATIX Network(NATIX) til CLP
$0.743945
1 NATIX Network(NATIX) til PKR
Rs0.22111136
1 NATIX Network(NATIX) til KZT
0.42175839
1 NATIX Network(NATIX) til THB
฿0.02480336
1 NATIX Network(NATIX) til TWD
NT$0.02354917
1 NATIX Network(NATIX) til AED
د.إ0.00285893
1 NATIX Network(NATIX) til CHF
Fr0.00061541
1 NATIX Network(NATIX) til HKD
HK$0.00605283
1 NATIX Network(NATIX) til AMD
֏0.2981233
1 NATIX Network(NATIX) til MAD
.د.م0.00702658
1 NATIX Network(NATIX) til MXN
$0.01434139
1 NATIX Network(NATIX) til SAR
ريال0.00292125
1 NATIX Network(NATIX) til ETB
Br0.11184103
1 NATIX Network(NATIX) til KES
KSh0.10063122
1 NATIX Network(NATIX) til JOD
د.أ0.000552311
1 NATIX Network(NATIX) til PLN
0.00282777
1 NATIX Network(NATIX) til RON
лв0.00336528
1 NATIX Network(NATIX) til SEK
kr0.00733039
1 NATIX Network(NATIX) til BGN
лв0.00129314
1 NATIX Network(NATIX) til HUF
Ft0.25914214
1 NATIX Network(NATIX) til CZK
0.01610972
1 NATIX Network(NATIX) til KWD
د.ك0.000237595
1 NATIX Network(NATIX) til ILS
0.00259407
1 NATIX Network(NATIX) til BOB
Bs0.00538289
1 NATIX Network(NATIX) til AZN
0.0013243
1 NATIX Network(NATIX) til TJS
SM0.00729144
1 NATIX Network(NATIX) til GEL
0.0021033
1 NATIX Network(NATIX) til AOA
Kz0.71011303
1 NATIX Network(NATIX) til BHD
.د.ب0.000293683
1 NATIX Network(NATIX) til BMD
$0.000779
1 NATIX Network(NATIX) til DKK
kr0.00494665
1 NATIX Network(NATIX) til HNL
L0.02041759
1 NATIX Network(NATIX) til MUR
0.03531986
1 NATIX Network(NATIX) til NAD
$0.01351565
1 NATIX Network(NATIX) til NOK
kr0.00775105
1 NATIX Network(NATIX) til NZD
$0.0013243
1 NATIX Network(NATIX) til PAB
B/.0.000779
1 NATIX Network(NATIX) til PGK
K0.00325622
1 NATIX Network(NATIX) til QAR
ر.ق0.00282777
1 NATIX Network(NATIX) til RSD
дин.0.07772862
1 NATIX Network(NATIX) til UZS
soʻm9.61727693
1 NATIX Network(NATIX) til ALL
L0.06423634
1 NATIX Network(NATIX) til ANG
ƒ0.00139441
1 NATIX Network(NATIX) til AWG
ƒ0.0014022
1 NATIX Network(NATIX) til BBD
$0.001558
1 NATIX Network(NATIX) til BAM
KM0.00129314
1 NATIX Network(NATIX) til BIF
Fr2.325315
1 NATIX Network(NATIX) til BND
$0.00099712
1 NATIX Network(NATIX) til BSD
$0.000779
1 NATIX Network(NATIX) til JMD
$0.12495939
1 NATIX Network(NATIX) til KHR
3.12851074
1 NATIX Network(NATIX) til KMF
Fr0.325622
1 NATIX Network(NATIX) til LAK
16.93478227
1 NATIX Network(NATIX) til LKR
Rs0.23563192
1 NATIX Network(NATIX) til MDL
L0.0128535
1 NATIX Network(NATIX) til MGA
Ar3.44689583
1 NATIX Network(NATIX) til MOP
P0.00623979
1 NATIX Network(NATIX) til MVR
0.0119187
1 NATIX Network(NATIX) til MWK
MK1.35242969
1 NATIX Network(NATIX) til MZN
MT0.0497781
1 NATIX Network(NATIX) til NPR
Rs0.10977668
1 NATIX Network(NATIX) til PYG
5.563618
1 NATIX Network(NATIX) til RWF
Fr1.128771
1 NATIX Network(NATIX) til SBD
$0.0063878
1 NATIX Network(NATIX) til SCR
0.01185638
1 NATIX Network(NATIX) til SRD
$0.02967211
1 NATIX Network(NATIX) til SVC
$0.00681625
1 NATIX Network(NATIX) til SZL
L0.01351565
1 NATIX Network(NATIX) til TMT
m0.0027265
1 NATIX Network(NATIX) til TND
د.ت0.00226689
1 NATIX Network(NATIX) til TTD
$0.00527383
1 NATIX Network(NATIX) til UGX
Sh2.732732
1 NATIX Network(NATIX) til XAF
Fr0.434682
1 NATIX Network(NATIX) til XCD
$0.0021033
1 NATIX Network(NATIX) til XOF
Fr0.434682
1 NATIX Network(NATIX) til XPF
Fr0.078679
1 NATIX Network(NATIX) til BWP
P0.01037628
1 NATIX Network(NATIX) til BZD
$0.00156579
1 NATIX Network(NATIX) til CVE
$0.07305462
1 NATIX Network(NATIX) til DJF
Fr0.138662
1 NATIX Network(NATIX) til DOP
$0.04831358
1 NATIX Network(NATIX) til DZD
د.ج0.10091945
1 NATIX Network(NATIX) til FJD
$0.00175275
1 NATIX Network(NATIX) til GNF
Fr6.773405
1 NATIX Network(NATIX) til GTQ
Q0.00596714
1 NATIX Network(NATIX) til GYD
$0.16303691
1 NATIX Network(NATIX) til ISK
kr0.094259

For en mer dyptgående forståelse av NATIX Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om NATIX Network

Hvor mye er NATIX Network (NATIX) verdt i dag?
Live NATIX prisen i USD er 0.000779 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NATIX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NATIX til USD er $ 0.000779. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NATIX Network?
Markedsverdien for NATIX er $ 12.57M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NATIX?
Den sirkulerende forsyningen av NATIX er 16.13B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNATIX ?
NATIX oppnådde en ATH-pris på 0.001982067208685786 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NATIX?
NATIX så en ATL-pris på 0.000553846478431092 USD.
Hva er handelsvolumet til NATIX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NATIX er $ 21.33K USD.
Vil NATIX gå høyere i år?
NATIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NATIX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:38:22 (UTC+8)

NATIX Network (NATIX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

