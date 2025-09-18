Hva er NATIX Network (NATIX)

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

NATIX Network (NATIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NATIX Network (NATIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NATIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NATIX Network Hvor mye er NATIX Network (NATIX) verdt i dag? Live NATIX prisen i USD er 0.000779 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NATIX-til-USD-pris? $ 0.000779 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NATIX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for NATIX Network? Markedsverdien for NATIX er $ 12.57M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NATIX? Den sirkulerende forsyningen av NATIX er 16.13B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNATIX ? NATIX oppnådde en ATH-pris på 0.001982067208685786 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NATIX? NATIX så en ATL-pris på 0.000553846478431092 USD . Hva er handelsvolumet til NATIX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NATIX er $ 21.33K USD . Vil NATIX gå høyere i år? NATIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NATIX prisprognosen for en mer grundig analyse.

NATIX Network (NATIX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

