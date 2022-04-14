NATIX Network (NATIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NATIX Network (NATIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NATIX Network (NATIX) Informasjon NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally. Offisiell nettside: https://www.natix.network/ Teknisk dokument: https://docs.natix.network/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX Kjøp NATIX nå!

NATIX Network (NATIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NATIX Network (NATIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.52M $ 32.52M $ 32.52M Total forsyning: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Sirkulerende forsyning: $ 40.60B $ 40.60B $ 40.60B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.10M $ 80.10M $ 80.10M All-time high: $ 0.00223 $ 0.00223 $ 0.00223 All-Time Low: $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 Nåværende pris: $ 0.000801 $ 0.000801 $ 0.000801 Lær mer om NATIX Network (NATIX) pris

NATIX Network (NATIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NATIX Network (NATIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NATIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NATIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NATIXs tokenomics, kan du utforske NATIX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NATIX Interessert i å legge til NATIX Network (NATIX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NATIX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NATIX på MEXC nå!

NATIX Network (NATIX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NATIX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NATIX nå!

NATIX prisforutsigelse Vil du vite hvor NATIX kan være på vei? Vår NATIX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NATIX tokenets prisforutsigelse nå!

