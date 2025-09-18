Dagens Mexc Staked SOL livepris er 242.27 USD. Spor prisoppdateringer for MXSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MXSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mexc Staked SOL livepris er 242.27 USD. Spor prisoppdateringer for MXSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MXSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mexc Staked SOL Pris(MXSOL)

$242.26
-0.16%1D
Mexc Staked SOL (MXSOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:11:39 (UTC+8)

Mexc Staked SOL (MXSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 240.56
24 timer lav
$ 254.09
24 timer høy

$ 240.56
$ 254.09
--
--
+0.57%

-0.16%

-0.96%

-0.96%

Mexc Staked SOL (MXSOL) sanntidsprisen er $ 242.27. I løpet av de siste 24 timene har MXSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 240.56 og et toppnivå på $ 254.09, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MXSOL er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MXSOL endret seg med +0.57% i løpet av den siste timen, -0.16% over 24 timer og -0.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mexc Staked SOL (MXSOL) Markedsinformasjon

--
$ 1.73M
$ 0.00
--
--
SOL

Nåværende markedsverdi på Mexc Staked SOL er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.73M. Den sirkulerende forsyningen på MXSOL er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

Mexc Staked SOL (MXSOL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Mexc Staked SOL for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.3882-0.16%
30 dager$ +54.58+29.07%
60 dager$ +47.79+24.57%
90 dager$ +102.51+73.34%
Mexc Staked SOL Prisendring i dag

I dag registrerte MXSOL en endring på $ -0.3882 (-0.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Mexc Staked SOL 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +54.58 (+29.07%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Mexc Staked SOL 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MXSOL en endring på $ +47.79 (+24.57%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Mexc Staked SOL 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +102.51+73.34% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Mexc Staked SOL (MXSOL)?

Sjekk ut Mexc Staked SOL Prishistorikk-siden nå.

Hva er Mexc Staked SOL (MXSOL)

MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.

Mexc Staked SOL er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Mexc Staked SOL investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MXSOL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Mexc Staked SOL på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Mexc Staked SOL kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Mexc Staked SOL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mexc Staked SOL (MXSOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mexc Staked SOL (MXSOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mexc Staked SOL.

Sjekk Mexc Staked SOLprisprognosen nå!

Mexc Staked SOL (MXSOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mexc Staked SOL (MXSOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MXSOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Mexc Staked SOL (MXSOL)

Leter du etter hvordan du kjøperMexc Staked SOL? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Mexc Staked SOL på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MXSOL til lokale valutaer

1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til VND
6,375,335.05
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til AUD
A$365.8277
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til GBP
179.2798
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til EUR
205.9295
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til USD
$242.27
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til MYR
RM1,017.534
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til TRY
10,025.1326
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til JPY
¥35,613.69
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til ARS
ARS$357,328.8684
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til RUB
20,229.545
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til INR
21,341.5643
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til IDR
Rp4,037,831.7182
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til KRW
338,363.9728
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til PHP
13,823.9262
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til EGP
￡E.11,667.7232
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til BRL
R$1,286.4537
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til CAD
C$331.9099
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til BDT
29,493.9498
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til NGN
362,135.5052
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til COP
$946,367.1875
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til ZAR
R.4,196.1164
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til UAH
10,010.5964
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til TZS
T.Sh.599,676.3948
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til VES
Bs39,490.01
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til CLP
$231,367.85
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til PKR
Rs68,765.9168
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til KZT
131,167.4007
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til THB
฿7,706.6087
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til TWD
NT$7,323.8221
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til AED
د.إ889.1309
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til CHF
Fr191.3933
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til HKD
HK$1,882.4379
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til AMD
֏92,716.729
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til MAD
.د.م2,185.2754
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til MXN
$4,455.3453
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til SAR
ريال908.5125
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til ETB
Br34,782.7039
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til KES
KSh31,296.4386
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til JOD
د.أ171.76943
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til PLN
877.0174
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til RON
лв1,044.1837
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til SEK
kr2,279.7607
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til BGN
лв402.1682
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til HUF
Ft80,486.9394
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til CZK
5,007.7209
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til KWD
د.ك73.89235
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til ILS
806.7591
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til BOB
Bs1,674.0857
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til AZN
411.859
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til TJS
SM2,267.6472
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til GEL
654.129
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til AOA
Kz220,846.0639
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til BHD
.د.ب91.33579
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til BMD
$242.27
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til DKK
kr1,538.4145
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til HNL
L6,349.8967
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til MUR
10,984.5218
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til NAD
$4,203.3845
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til NOK
kr2,408.1638
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til NZD
$411.859
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til PAB
B/.242.27
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til PGK
K1,012.6886
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til QAR
ر.ق879.4401
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til RSD
дин.24,164.0098
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til UZS
soʻm2,990,985.4709
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til ALL
L19,977.5842
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til ANG
ƒ433.6633
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til AWG
ƒ436.086
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til BBD
$484.54
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til BAM
KM402.1682
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til BIF
Fr723,175.95
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til BND
$310.1056
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til BSD
$242.27
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til JMD
$38,862.5307
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til KHR
972,970.8562
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til KMF
Fr101,268.86
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til LAK
5,266,739.0251
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til LKR
Rs73,281.8296
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til MDL
L3,997.455
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til MGA
Ar1,071,989.0279
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til MOP
P1,940.5827
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til MVR
3,706.731
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til MWK
MK420,607.3697
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til MZN
MT15,481.053
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til NPR
Rs34,140.6884
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til PYG
1,730,292.34
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til RWF
Fr351,049.23
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til SBD
$1,986.614
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til SCR
3,471.7291
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til SRD
$9,228.0643
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til SVC
$2,119.8625
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til SZL
L4,203.3845
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til TMT
m847.945
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til TND
د.ت705.0057
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til TTD
$1,640.1679
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til UGX
Sh849,883.16
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til XAF
Fr135,186.66
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til XCD
$654.129
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til XOF
Fr135,186.66
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til XPF
Fr24,469.27
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til BWP
P3,227.0364
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til BZD
$486.9627
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til CVE
$22,720.0806
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til DJF
Fr42,881.79
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til DOP
$15,025.5854
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til DZD
د.ج31,388.5012
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til FJD
$545.1075
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til GNF
Fr2,106,537.65
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til GTQ
Q1,855.7882
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til GYD
$50,704.6883
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) til ISK
kr29,314.67

Mexc Staked SOL Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Mexc Staked SOL, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Mexc Staked SOL nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Mexc Staked SOL

Hvor mye er Mexc Staked SOL (MXSOL) verdt i dag?
Live MXSOL prisen i USD er 242.27 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MXSOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MXSOL til USD er $ 242.27. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mexc Staked SOL?
Markedsverdien for MXSOL er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MXSOL?
Den sirkulerende forsyningen av MXSOL er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMXSOL ?
MXSOL oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MXSOL?
MXSOL så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til MXSOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MXSOL er $ 1.73M USD.
Vil MXSOL gå høyere i år?
MXSOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MXSOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:11:39 (UTC+8)

Mexc Staked SOL (MXSOL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

