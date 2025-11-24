Micron Technology (MUON) tokenomics

Micron Technology (MUON) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Micron Technology (MUON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:08:21 (UTC+8)
USD

Micron Technology (MUON) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Micron Technology (MUON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M
Total forsyning:
$ 7.09K
$ 7.09K$ 7.09K
Sirkulerende forsyning:
$ 7.09K
$ 7.09K$ 7.09K
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M
All-time high:
$ 431.86
$ 431.86$ 431.86
All-Time Low:
$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592$ 117.45321659889592
Nåværende pris:
$ 210.08
$ 210.08$ 210.08

Micron Technology (MUON) Informasjon

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Offisiell nettside:
https://app.ondo.finance/assets/muon
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x050362Ab1072Cb2Ce74d74770E22A3203Ad04ee5

Micron Technology (MUON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Micron Technology (MUON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MUON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MUON tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MUONs tokenomics, kan du utforske MUON tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MUON

Interessert i å legge til Micron Technology (MUON) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MUON, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Micron Technology (MUON) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til MUON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

MUON prisforutsigelse

Vil du vite hvor MUON kan være på vei? Vår MUON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen