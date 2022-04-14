MOTHER IGGY (MOTHER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MOTHER IGGY (MOTHER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MOTHER IGGY (MOTHER) Informasjon MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain. Offisiell nettside: https://www.mother.fun/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3S8qX1MsMqRbiwKg2cQyx7nis1oHMgaCuc9c4VfvVdPN Kjøp MOTHER nå!

MOTHER IGGY (MOTHER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MOTHER IGGY (MOTHER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.42M $ 7.42M $ 7.42M Total forsyning: $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M Sirkulerende forsyning: $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.42M $ 7.42M $ 7.42M All-time high: $ 0.242584 $ 0.242584 $ 0.242584 All-Time Low: $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 Nåværende pris: $ 0.00752 $ 0.00752 $ 0.00752 Lær mer om MOTHER IGGY (MOTHER) pris

MOTHER IGGY (MOTHER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MOTHER IGGY (MOTHER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOTHER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOTHER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOTHERs tokenomics, kan du utforske MOTHER tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MOTHER Interessert i å legge til MOTHER IGGY (MOTHER) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MOTHER, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MOTHER på MEXC nå!

MOTHER IGGY (MOTHER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MOTHER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MOTHER nå!

MOTHER prisforutsigelse Vil du vite hvor MOTHER kan være på vei? Vår MOTHER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOTHER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!