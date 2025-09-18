Dagens MOTHER IGGY livepris er 0.00785 USD. Spor prisoppdateringer for MOTHER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOTHER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MOTHER IGGY livepris er 0.00785 USD. Spor prisoppdateringer for MOTHER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOTHER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MOTHER IGGY Pris(MOTHER)

1 MOTHER til USD livepris:

$0.00785
$0.00785$0.00785
+2.92%1D
MOTHER IGGY (MOTHER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:10:01 (UTC+8)

MOTHER IGGY (MOTHER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.007602
$ 0.007602$ 0.007602
24 timer lav
$ 0.008612
$ 0.008612$ 0.008612
24 timer høy

$ 0.007602
$ 0.007602$ 0.007602

$ 0.008612
$ 0.008612$ 0.008612

$ 0.24055675268148544
$ 0.24055675268148544$ 0.24055675268148544

$ 0.00320047701821895
$ 0.00320047701821895$ 0.00320047701821895

+0.10%

+2.92%

-5.08%

-5.08%

MOTHER IGGY (MOTHER) sanntidsprisen er $ 0.00785. I løpet av de siste 24 timene har MOTHER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.007602 og et toppnivå på $ 0.008612, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOTHER er $ 0.24055675268148544, mens den rekordlave prisen er $ 0.00320047701821895.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOTHER endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +2.92% over 24 timer og -5.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MOTHER IGGY (MOTHER) Markedsinformasjon

No.1281

$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M

$ 58.95K
$ 58.95K$ 58.95K

$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M

986.14M
986.14M 986.14M

986,143,154.31
986,143,154.31 986,143,154.31

SOL

Nåværende markedsverdi på MOTHER IGGY er $ 7.74M, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.95K. Den sirkulerende forsyningen på MOTHER er 986.14M, med en total tilgang på 986143154.31. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.74M.

MOTHER IGGY (MOTHER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MOTHER IGGY for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00022272+2.92%
30 dager$ -0.000539-6.43%
60 dager$ +0.000043+0.55%
90 dager$ +0.000897+12.90%
MOTHER IGGY Prisendring i dag

I dag registrerte MOTHER en endring på $ +0.00022272 (+2.92%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MOTHER IGGY 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000539 (-6.43%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MOTHER IGGY 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MOTHER en endring på $ +0.000043 (+0.55%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MOTHER IGGY 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000897+12.90% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MOTHER IGGY (MOTHER)?

Sjekk ut MOTHER IGGY Prishistorikk-siden nå.

Hva er MOTHER IGGY (MOTHER)

MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain.

MOTHER IGGY er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MOTHER IGGY investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MOTHER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MOTHER IGGY på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MOTHER IGGY kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MOTHER IGGY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MOTHER IGGY (MOTHER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MOTHER IGGY (MOTHER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MOTHER IGGY.

Sjekk MOTHER IGGYprisprognosen nå!

MOTHER IGGY (MOTHER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MOTHER IGGY (MOTHER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOTHER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MOTHER IGGY (MOTHER)

Leter du etter hvordan du kjøperMOTHER IGGY? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MOTHER IGGY på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MOTHER til lokale valutaer

MOTHER IGGY Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MOTHER IGGY, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell MOTHER IGGY nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MOTHER IGGY

Hvor mye er MOTHER IGGY (MOTHER) verdt i dag?
Live MOTHER prisen i USD er 0.00785 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOTHER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOTHER til USD er $ 0.00785. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MOTHER IGGY?
Markedsverdien for MOTHER er $ 7.74M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOTHER?
Den sirkulerende forsyningen av MOTHER er 986.14M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOTHER ?
MOTHER oppnådde en ATH-pris på 0.24055675268148544 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOTHER?
MOTHER så en ATL-pris på 0.00320047701821895 USD.
Hva er handelsvolumet til MOTHER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOTHER er $ 58.95K USD.
Vil MOTHER gå høyere i år?
MOTHER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOTHER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:10:01 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

