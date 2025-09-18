Hva er MON Protocol (MON)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MON Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MON Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om MON Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MON Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MON Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MON Protocol (MON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MON Protocol (MON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MON Protocol.

Sjekk MON Protocolprisprognosen nå!

MON Protocol (MON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MON Protocol (MON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MON tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MON Protocol (MON)

Leter du etter hvordan du kjøperMON Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MON Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MON til lokale valutaer

Prøv konverting

MON Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MON Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om MON Protocol Hvor mye er MON Protocol (MON) verdt i dag? Live MON prisen i USD er 0.0179 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MON-til-USD-pris? $ 0.0179 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MON til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MON Protocol? Markedsverdien for MON er $ 10.30M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MON? Den sirkulerende forsyningen av MON er 575.37M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMON ? MON oppnådde en ATH-pris på 0.9595624143978051 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MON? MON så en ATL-pris på 0.015308968717196591 USD . Hva er handelsvolumet til MON? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MON er $ 91.66 USD . Vil MON gå høyere i år? MON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MON prisprognosen for en mer grundig analyse.

MON Protocol (MON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?