Dagens MON Protocol livepris er 0.0179 USD. Spor prisoppdateringer for MON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MON Protocol (MON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:52:16 (UTC+8)

MON Protocol (MON) Prisinformasjon (USD)

MON Protocol (MON) sanntidsprisen er $ 0.0179. I løpet av de siste 24 timene har MON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0179 og et toppnivå på $ 0.0183, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MON er $ 0.9595624143978051, mens den rekordlave prisen er $ 0.015308968717196591.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MON endret seg med -1.11% i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og +4.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MON Protocol (MON) Markedsinformasjon

No.1174

$ 10.30M
$ 10.30M$ 10.30M

$ 91.66
$ 91.66$ 91.66

$ 17.89M
$ 17.89M$ 17.89M

575.37M
575.37M 575.37M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

Nåværende markedsverdi på MON Protocol er $ 10.30M, med et 24-timers handelsvolum på $ 91.66. Den sirkulerende forsyningen på MON er 575.37M, med en total tilgang på 999517431. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.89M.

MON Protocol (MON) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MON Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001991-1.09%
30 dager$ -0.0052-22.52%
60 dager$ -0.0053-22.85%
90 dager$ -0.0052-22.52%
MON Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte MON en endring på $ -0.0001991 (-1.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MON Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0052 (-22.52%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MON Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MON en endring på $ -0.0053 (-22.85%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MON Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0052-22.52% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MON Protocol (MON)?

Sjekk ut MON Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er MON Protocol (MON)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MON Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MON Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MON Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MON Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MON Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MON Protocol (MON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MON Protocol (MON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MON Protocol.

Sjekk MON Protocolprisprognosen nå!

MON Protocol (MON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MON Protocol (MON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MON tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MON Protocol (MON)

Leter du etter hvordan du kjøperMON Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MON Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MON til lokale valutaer

1 MON Protocol(MON) til VND
471.0385
1 MON Protocol(MON) til AUD
A$0.027029
1 MON Protocol(MON) til GBP
0.013246
1 MON Protocol(MON) til EUR
0.015215
1 MON Protocol(MON) til USD
$0.0179
1 MON Protocol(MON) til MYR
RM0.07518
1 MON Protocol(MON) til TRY
0.740702
1 MON Protocol(MON) til JPY
¥2.6313
1 MON Protocol(MON) til ARS
ARS$26.401068
1 MON Protocol(MON) til RUB
1.49465
1 MON Protocol(MON) til INR
1.576811
1 MON Protocol(MON) til IDR
Rp298.333214
1 MON Protocol(MON) til KRW
24.999856
1 MON Protocol(MON) til PHP
1.021016
1 MON Protocol(MON) til EGP
￡E.0.862064
1 MON Protocol(MON) til BRL
R$0.095228
1 MON Protocol(MON) til CAD
C$0.024523
1 MON Protocol(MON) til BDT
2.179146
1 MON Protocol(MON) til NGN
26.756204
1 MON Protocol(MON) til COP
$69.649795
1 MON Protocol(MON) til ZAR
R.0.310028
1 MON Protocol(MON) til UAH
0.739628
1 MON Protocol(MON) til TZS
T.Sh.44.306796
1 MON Protocol(MON) til VES
Bs2.9177
1 MON Protocol(MON) til CLP
$17.0945
1 MON Protocol(MON) til PKR
Rs5.080736
1 MON Protocol(MON) til KZT
9.691239
1 MON Protocol(MON) til THB
฿0.569399
1 MON Protocol(MON) til TWD
NT$0.540938
1 MON Protocol(MON) til AED
د.إ0.065693
1 MON Protocol(MON) til CHF
Fr0.014141
1 MON Protocol(MON) til HKD
HK$0.139083
1 MON Protocol(MON) til AMD
֏6.85033
1 MON Protocol(MON) til MAD
.د.م0.161458
1 MON Protocol(MON) til MXN
$0.329002
1 MON Protocol(MON) til SAR
ريال0.067125
1 MON Protocol(MON) til ETB
Br2.569903
1 MON Protocol(MON) til KES
KSh2.312322
1 MON Protocol(MON) til JOD
د.أ0.0126911
1 MON Protocol(MON) til PLN
0.064798
1 MON Protocol(MON) til RON
лв0.077149
1 MON Protocol(MON) til SEK
kr0.16826
1 MON Protocol(MON) til BGN
лв0.029714
1 MON Protocol(MON) til HUF
Ft5.946738
1 MON Protocol(MON) til CZK
0.369814
1 MON Protocol(MON) til KWD
د.ك0.0054595
1 MON Protocol(MON) til ILS
0.059607
1 MON Protocol(MON) til BOB
Bs0.123689
1 MON Protocol(MON) til AZN
0.03043
1 MON Protocol(MON) til TJS
SM0.167544
1 MON Protocol(MON) til GEL
0.04833
1 MON Protocol(MON) til AOA
Kz16.317103
1 MON Protocol(MON) til BHD
.د.ب0.0067483
1 MON Protocol(MON) til BMD
$0.0179
1 MON Protocol(MON) til DKK
kr0.113665
1 MON Protocol(MON) til HNL
L0.469159
1 MON Protocol(MON) til MUR
0.811586
1 MON Protocol(MON) til NAD
$0.310565
1 MON Protocol(MON) til NOK
kr0.177926
1 MON Protocol(MON) til NZD
$0.03043
1 MON Protocol(MON) til PAB
B/.0.0179
1 MON Protocol(MON) til PGK
K0.074822
1 MON Protocol(MON) til QAR
ر.ق0.064977
1 MON Protocol(MON) til RSD
дин.1.784451
1 MON Protocol(MON) til UZS
soʻm220.987493
1 MON Protocol(MON) til ALL
L1.476034
1 MON Protocol(MON) til ANG
ƒ0.032041
1 MON Protocol(MON) til AWG
ƒ0.03222
1 MON Protocol(MON) til BBD
$0.0358
1 MON Protocol(MON) til BAM
KM0.029714
1 MON Protocol(MON) til BIF
Fr53.4315
1 MON Protocol(MON) til BND
$0.022912
1 MON Protocol(MON) til BSD
$0.0179
1 MON Protocol(MON) til JMD
$2.871339
1 MON Protocol(MON) til KHR
71.887474
1 MON Protocol(MON) til KMF
Fr7.4822
1 MON Protocol(MON) til LAK
389.130427
1 MON Protocol(MON) til LKR
Rs5.414392
1 MON Protocol(MON) til MDL
L0.29535
1 MON Protocol(MON) til MGA
Ar79.203383
1 MON Protocol(MON) til MOP
P0.143379
1 MON Protocol(MON) til MVR
0.27387
1 MON Protocol(MON) til MWK
MK31.076369
1 MON Protocol(MON) til MZN
MT1.14381
1 MON Protocol(MON) til NPR
Rs2.522468
1 MON Protocol(MON) til PYG
127.8418
1 MON Protocol(MON) til RWF
Fr25.9371
1 MON Protocol(MON) til SBD
$0.14678
1 MON Protocol(MON) til SCR
0.256507
1 MON Protocol(MON) til SRD
$0.681811
1 MON Protocol(MON) til SVC
$0.156625
1 MON Protocol(MON) til SZL
L0.310565
1 MON Protocol(MON) til TMT
m0.06265
1 MON Protocol(MON) til TND
د.ت0.052089
1 MON Protocol(MON) til TTD
$0.121183
1 MON Protocol(MON) til UGX
Sh62.7932
1 MON Protocol(MON) til XAF
Fr9.9882
1 MON Protocol(MON) til XCD
$0.04833
1 MON Protocol(MON) til XOF
Fr9.9882
1 MON Protocol(MON) til XPF
Fr1.8079
1 MON Protocol(MON) til BWP
P0.238428
1 MON Protocol(MON) til BZD
$0.035979
1 MON Protocol(MON) til CVE
$1.678662
1 MON Protocol(MON) til DJF
Fr3.1683
1 MON Protocol(MON) til DOP
$1.110158
1 MON Protocol(MON) til DZD
د.ج2.318945
1 MON Protocol(MON) til FJD
$0.040275
1 MON Protocol(MON) til GNF
Fr155.6405
1 MON Protocol(MON) til GTQ
Q0.137114
1 MON Protocol(MON) til GYD
$3.746291
1 MON Protocol(MON) til ISK
kr2.1659

MON Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MON Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MON Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MON Protocol

Hvor mye er MON Protocol (MON) verdt i dag?
Live MON prisen i USD er 0.0179 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MON til USD er $ 0.0179. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MON Protocol?
Markedsverdien for MON er $ 10.30M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MON?
Den sirkulerende forsyningen av MON er 575.37M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMON ?
MON oppnådde en ATH-pris på 0.9595624143978051 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MON?
MON så en ATL-pris på 0.015308968717196591 USD.
Hva er handelsvolumet til MON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MON er $ 91.66 USD.
Vil MON gå høyere i år?
MON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:52:16 (UTC+8)

MON Protocol (MON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

