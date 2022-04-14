My Lovely Planet (MLC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i My Lovely Planet (MLC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

My Lovely Planet (MLC) Informasjon My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain. Offisiell nettside: https://www.mylovelyplanet.org/ Teknisk dokument: https://whitepaper.mylovelyplanet.org/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111 Kjøp MLC nå!

My Lovely Planet (MLC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for My Lovely Planet (MLC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.55M $ 38.55M $ 38.55M Total forsyning: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Sirkulerende forsyning: $ 77.58M $ 77.58M $ 77.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 114.29M $ 114.29M $ 114.29M All-time high: $ 0.999 $ 0.999 $ 0.999 All-Time Low: $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 Nåværende pris: $ 0.4969 $ 0.4969 $ 0.4969 Lær mer om My Lovely Planet (MLC) pris

My Lovely Planet (MLC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak My Lovely Planet (MLC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MLC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MLC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MLCs tokenomics, kan du utforske MLC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MLC Interessert i å legge til My Lovely Planet (MLC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MLC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MLC på MEXC nå!

My Lovely Planet (MLC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MLC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MLC nå!

MLC prisforutsigelse Vil du vite hvor MLC kan være på vei? Vår MLC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MLC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!