My Lovely Planet (MLC) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i My Lovely Planet (MLC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

My Lovely Planet (MLC) Informasjon

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

Offisiell nettside:
https://www.mylovelyplanet.org/
Teknisk dokument:
https://whitepaper.mylovelyplanet.org/
Blokkutforsker:
https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111

My Lovely Planet (MLC) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for My Lovely Planet (MLC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 38.55M
Total forsyning:
$ 230.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 77.58M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 114.29M
All-time high:
$ 0.999
All-Time Low:
$ 0.07323672467418013
Nåværende pris:
$ 0.4969
My Lovely Planet (MLC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak My Lovely Planet (MLC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MLC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MLC tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MLCs tokenomics, kan du utforske MLC tokenets livepris!

My Lovely Planet (MLC) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til MLC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

MLC prisforutsigelse

Vil du vite hvor MLC kan være på vei? Vår MLC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

