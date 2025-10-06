Black Mirror pris i dag

Sanntids Black Mirror (MIRROR) pris i dag er $ 0.003397, med en 4.69% endring de siste 24 timene. Nåværende MIRROR til USD konverteringssats er $ 0.003397 per MIRROR.

Black Mirror rangerer for tiden som #2584 etter markedsverdi på $ 326.03K, med en sirkulerende forsyning på 95.98M MIRROR. I løpet av de siste 24 timene MIRROR har den blitt handlet mellom $ 0.003263(laveste) og $ 0.003616 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.08619121021102388, mens tidenes laveste notering var $ 0.003405748228681328.

Kortsiktig har MIRROR beveget seg +1.37% i løpet av den siste timen og -39.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 88.39K.

Black Mirror (MIRROR) Markedsinformasjon

Rangering No.2584 Markedsverdi $ 326.03K$ 326.03K $ 326.03K Volum (24 timer) $ 88.39K$ 88.39K $ 88.39K Fullt utvannet markedsverdi $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Opplagsforsyning 95.98M 95.98M 95.98M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 9.59% Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på Black Mirror er $ 326.03K, med et 24-timers handelsvolum på $ 88.39K. Den sirkulerende forsyningen på MIRROR er 95.98M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.40M.