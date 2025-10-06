BørsDEX+
Sanntidspris for Mia Ko er i dag 0.002561 USD.MIA markedsverdien er -- USD. Spor sanntids MIA to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

$0.002561
$0.002561
-14.14%1D
USD
Mia Ko (MIA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-01-23 19:19:05 (UTC+8)

Mia Ko pris i dag

Sanntids Mia Ko (MIA) pris i dag er $ 0.002561, med en 14.14% endring de siste 24 timene. Nåværende MIA til USD konverteringssats er $ 0.002561 per MIA.

Mia Ko rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- MIA. I løpet av de siste 24 timene MIA har den blitt handlet mellom $ 0.002522(laveste) og $ 0.003676 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har MIA beveget seg -6.61% i løpet av den siste timen og -34.59% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.16K.

Mia Ko (MIA) Markedsinformasjon

--
----

$ 54.16K
$ 54.16K

$ 0.00
$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Nåværende markedsverdi på Mia Ko er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.16K. Den sirkulerende forsyningen på MIA er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

Mia Ko prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.002522
$ 0.002522
24 timer lav
$ 0.003676
$ 0.003676
24 timer høy

$ 0.002522
$ 0.002522

$ 0.003676
$ 0.003676

--
----

--
----

-6.61%

-14.14%

-34.59%

-34.59%

Mia Ko (MIA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Mia Ko for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00042176-14.14%
30 dager$ +0.001561+156.10%
60 dager$ +0.001561+156.10%
90 dager$ +0.001561+156.10%
Mia Ko Prisendring i dag

I dag registrerte MIA en endring på $ -0.00042176 (-14.14%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Mia Ko 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.001561 (+156.10%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Mia Ko 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MIA en endring på $ +0.001561 (+156.10%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Mia Ko 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.001561+156.10% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Mia Ko (MIA)?

Sjekk ut Mia Ko Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for Mia Ko

Mia Ko (MIA) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MIA for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Mia Ko (MIA) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Mia Ko potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Mia Ko som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for MIA prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Mia Ko Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere i Mia Ko

Klar til å komme i gang med Mia Ko? Kjøp av MIA er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Mia Ko. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Mia Ko (MIA) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Mia Ko umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Mia Ko (MIA) Guide

Hva kan du gjøre med Mia Ko

Å eie Mia Ko lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

  • Utforsk MEXC Spot-markedet

    Utforsk MEXC Spot-markedet

    Handle 2,800+ tokens med ultralave gebyrer.

    Futures-handel

    Futures-handel

    Handle med opptil 500x belåning og dyp likviditet.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Sett inn tokens og tjen fantastiske airdrops.

    MEXC før-markedet

    MEXC før-markedet

    Kjøp og selg nye tokens før de offisielt er notert.

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe Mia Ko (MIA) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer

Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.

Hva er Mia Ko (MIA)

Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.

Mia Ko Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Mia Ko, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Blokker Explorer

Mia Ko Populære nyheter

Utforsk mer om Mia Ko

MIA USDT (futures-handel)

Gå long eller short på MIA med belåning. Utforsk MIA USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Mia Ko (MIA) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Mia Ko sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
MIA/USDT
$0.002561
$0.002561
-14.00%
0.00% (USDT)

Flere kryptovalutaer å utforske

$0.00000

$0.00000

$0.00005939

$0.009555

$0.02722

$0.009555

$0.02722

$0.18354

$0.05760

$0.0002501

