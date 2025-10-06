Mia Ko pris i dag

Sanntids Mia Ko (MIA) pris i dag er $ 0.002561, med en 14.14% endring de siste 24 timene. Nåværende MIA til USD konverteringssats er $ 0.002561 per MIA.

Mia Ko rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- MIA. I løpet av de siste 24 timene MIA har den blitt handlet mellom $ 0.002522(laveste) og $ 0.003676 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har MIA beveget seg -6.61% i løpet av den siste timen og -34.59% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.16K.

Mia Ko (MIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 54.16K$ 54.16K $ 54.16K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

