Meta xStock pris i dag

Sanntids Meta xStock (METAX) pris i dag er $ 600.97, med en 0.48% endring de siste 24 timene. Nåværende METAX til USD konverteringssats er $ 600.97 per METAX.

Meta xStock rangerer for tiden som #1334 etter markedsverdi på $ 4.69M, med en sirkulerende forsyning på 7.80K METAX. I løpet av de siste 24 timene METAX har den blitt handlet mellom $ 594.24(laveste) og $ 612.71 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1,543.8216023323089, mens tidenes laveste notering var $ 582.6841065136559.

Kortsiktig har METAX beveget seg +0.46% i løpet av den siste timen og -2.56% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 58.76K.

Meta xStock (METAX) Markedsinformasjon

Rangering No.1334 Markedsverdi $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Volum (24 timer) $ 58.76K$ 58.76K $ 58.76K Fullt utvannet markedsverdi $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Opplagsforsyning 7.80K 7.80K 7.80K Maksimal forsyning ---- -- Total forsyning 7,799.90361864 7,799.90361864 7,799.90361864 Offentlig blokkjede SOL

