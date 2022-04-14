Metal Blockchain (METAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Metal Blockchain (METAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Metal Blockchain (METAL) Informasjon Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW). Offisiell nettside: https://metalblockchain.org/ Teknisk dokument: https://metalblockchain.org/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.metalblockchain.org Kjøp METAL nå!

Metal Blockchain (METAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Metal Blockchain (METAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 333.33M $ 333.33M $ 333.33M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 129.85M $ 129.85M $ 129.85M All-time high: $ 49.999 $ 49.999 $ 49.999 All-Time Low: $ 0.03527947642577072 $ 0.03527947642577072 $ 0.03527947642577072 Nåværende pris: $ 0.38956 $ 0.38956 $ 0.38956 Lær mer om Metal Blockchain (METAL) pris

Metal Blockchain (METAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Metal Blockchain (METAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet METAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange METAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår METALs tokenomics, kan du utforske METAL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe METAL Interessert i å legge til Metal Blockchain (METAL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe METAL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper METAL på MEXC nå!

Metal Blockchain (METAL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til METAL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for METAL nå!

METAL prisforutsigelse Vil du vite hvor METAL kan være på vei? Vår METAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se METAL tokenets prisforutsigelse nå!

