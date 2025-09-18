Dagens Metal Blockchain livepris er 0.40579 USD. Spor prisoppdateringer for METAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk METAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Metal Blockchain livepris er 0.40579 USD. Spor prisoppdateringer for METAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk METAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Metal Blockchain Pris(METAL)

1 METAL til USD livepris:

$0.40579
-0.32%1D
USD
Metal Blockchain (METAL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:50:45 (UTC+8)

Metal Blockchain (METAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.39477
24 timer lav
$ 0.4299
24 timer høy

$ 0.39477
$ 0.4299
$ 1.6464366906134766
$ 0.03527947642577072
+0.02%

-0.32%

+2.25%

+2.25%

Metal Blockchain (METAL) sanntidsprisen er $ 0.40579. I løpet av de siste 24 timene har METAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.39477 og et toppnivå på $ 0.4299, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METAL er $ 1.6464366906134766, mens den rekordlave prisen er $ 0.03527947642577072.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METAL endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.32% over 24 timer og +2.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Metal Blockchain (METAL) Markedsinformasjon

No.4588

$ 0.00
$ 53.81K
$ 135.26M
0.00
333,333,333
PROTO

Nåværende markedsverdi på Metal Blockchain er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.81K. Den sirkulerende forsyningen på METAL er 0.00, med en total tilgang på 333333333. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 135.26M.

Metal Blockchain (METAL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Metal Blockchain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0013027-0.32%
30 dager$ -0.00498-1.22%
60 dager$ +0.14657+56.54%
90 dager$ +0.29967+282.38%
Metal Blockchain Prisendring i dag

I dag registrerte METAL en endring på $ -0.0013027 (-0.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Metal Blockchain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00498 (-1.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Metal Blockchain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så METAL en endring på $ +0.14657 (+56.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Metal Blockchain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.29967+282.38% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Metal Blockchain (METAL)?

Sjekk ut Metal Blockchain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Metal Blockchain (METAL)

Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Metal Blockchain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Metal Blockchain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk METAL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Metal Blockchain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Metal Blockchain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Metal Blockchain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Metal Blockchain (METAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Metal Blockchain (METAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Metal Blockchain.

Sjekk Metal Blockchainprisprognosen nå!

Metal Blockchain (METAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Metal Blockchain (METAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om METAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Metal Blockchain (METAL)

Leter du etter hvordan du kjøperMetal Blockchain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Metal Blockchain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

METAL til lokale valutaer

Metal Blockchain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Metal Blockchain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Metal Blockchain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Metal Blockchain

Hvor mye er Metal Blockchain (METAL) verdt i dag?
Live METAL prisen i USD er 0.40579 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende METAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på METAL til USD er $ 0.40579. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Metal Blockchain?
Markedsverdien for METAL er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av METAL?
Den sirkulerende forsyningen av METAL er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMETAL ?
METAL oppnådde en ATH-pris på 1.6464366906134766 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på METAL?
METAL så en ATL-pris på 0.03527947642577072 USD.
Hva er handelsvolumet til METAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for METAL er $ 53.81K USD.
Vil METAL gå høyere i år?
METAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut METAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Metal Blockchain (METAL) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

