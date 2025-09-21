Dagens MarsDAO livepris er 0.04526 USD. Spor prisoppdateringer for MDAO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MDAO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MarsDAO livepris er 0.04526 USD. Spor prisoppdateringer for MDAO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MDAO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MarsDAO Logo

MarsDAO Pris(MDAO)

1 MDAO til USD livepris:

+0.02%1D
USD
MarsDAO (MDAO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 02:25:03 (UTC+8)

MarsDAO (MDAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

0.00%

+0.02%

-5.16%

-5.16%

MarsDAO (MDAO) sanntidsprisen er $ 0.04526. I løpet av de siste 24 timene har MDAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04524 og et toppnivå på $ 0.04729, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MDAO er $ 0.6465163509478522, mens den rekordlave prisen er $ 0.02174529085090852.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MDAO endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -5.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MarsDAO (MDAO) Markedsinformasjon

No.1673

70.59%

BSC

Nåværende markedsverdi på MarsDAO er $ 3.20M, med et 24-timers handelsvolum på $ 17.79K. Den sirkulerende forsyningen på MDAO er 70.60M, med en total tilgang på 95968858.05331515. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.53M.

MarsDAO (MDAO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MarsDAO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000091+0.02%
30 dager$ +0.0133+41.61%
60 dager$ +0.03026+201.73%
90 dager$ +0.03026+201.73%
MarsDAO Prisendring i dag

I dag registrerte MDAO en endring på $ +0.0000091 (+0.02%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MarsDAO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0133 (+41.61%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MarsDAO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MDAO en endring på $ +0.03026 (+201.73%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MarsDAO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.03026+201.73% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MarsDAO (MDAO)?

Sjekk ut MarsDAO Prishistorikk-siden nå.

Hva er MarsDAO (MDAO)

The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model.

MarsDAO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MarsDAO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MDAO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MarsDAO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MarsDAO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MarsDAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MarsDAO (MDAO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MarsDAO (MDAO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MarsDAO.

Sjekk MarsDAOprisprognosen nå!

MarsDAO (MDAO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MarsDAO (MDAO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MDAO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MarsDAO (MDAO)

Leter du etter hvordan du kjøperMarsDAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MarsDAO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MDAO til lokale valutaer

1 MarsDAO(MDAO) til VND
1,191.0169
1 MarsDAO(MDAO) til AUD
A$0.0683426
1 MarsDAO(MDAO) til GBP
0.0334924
1 MarsDAO(MDAO) til EUR
0.038471
1 MarsDAO(MDAO) til USD
$0.04526
1 MarsDAO(MDAO) til MYR
RM0.190092
1 MarsDAO(MDAO) til TRY
1.8724062
1 MarsDAO(MDAO) til JPY
¥6.65322
1 MarsDAO(MDAO) til ARS
ARS$66.853546
1 MarsDAO(MDAO) til RUB
3.77921
1 MarsDAO(MDAO) til INR
3.9869534
1 MarsDAO(MDAO) til IDR
Rp754.3330316
1 MarsDAO(MDAO) til KRW
63.2119264
1 MarsDAO(MDAO) til PHP
2.5771044
1 MarsDAO(MDAO) til EGP
￡E.2.1797216
1 MarsDAO(MDAO) til BRL
R$0.2407832
1 MarsDAO(MDAO) til CAD
C$0.0620062
1 MarsDAO(MDAO) til BDT
5.5144784
1 MarsDAO(MDAO) til NGN
67.75422
1 MarsDAO(MDAO) til COP
$176.796875
1 MarsDAO(MDAO) til ZAR
R.0.7848084
1 MarsDAO(MDAO) til UAH
1.8701432
1 MarsDAO(MDAO) til TZS
T.Sh.112.0293624
1 MarsDAO(MDAO) til VES
Bs7.37738
1 MarsDAO(MDAO) til CLP
$43.2233
1 MarsDAO(MDAO) til PKR
Rs12.8465984
1 MarsDAO(MDAO) til KZT
24.53092
1 MarsDAO(MDAO) til THB
฿1.441531
1 MarsDAO(MDAO) til TWD
NT$1.3682098
1 MarsDAO(MDAO) til AED
د.إ0.1661042
1 MarsDAO(MDAO) til CHF
Fr0.0357554
1 MarsDAO(MDAO) til HKD
HK$0.3516702
1 MarsDAO(MDAO) til AMD
֏17.3409164
1 MarsDAO(MDAO) til MAD
.د.م0.4086978
1 MarsDAO(MDAO) til MXN
$0.832784
1 MarsDAO(MDAO) til SAR
ريال0.169725
1 MarsDAO(MDAO) til ETB
Br6.4979782
1 MarsDAO(MDAO) til KES
KSh5.8516654
1 MarsDAO(MDAO) til JOD
د.أ0.03208934
1 MarsDAO(MDAO) til PLN
0.1642938
1 MarsDAO(MDAO) til RON
лв0.1955232
1 MarsDAO(MDAO) til SEK
kr0.4258966
1 MarsDAO(MDAO) til BGN
лв0.0751316
1 MarsDAO(MDAO) til HUF
Ft15.0462344
1 MarsDAO(MDAO) til CZK
0.9355242
1 MarsDAO(MDAO) til KWD
د.ك0.0138043
1 MarsDAO(MDAO) til ILS
0.1507158
1 MarsDAO(MDAO) til BOB
Bs0.3127466
1 MarsDAO(MDAO) til AZN
0.076942
1 MarsDAO(MDAO) til TJS
SM0.4240862
1 MarsDAO(MDAO) til GEL
0.122202
1 MarsDAO(MDAO) til AOA
Kz41.2576582
1 MarsDAO(MDAO) til BHD
.د.ب0.01706302
1 MarsDAO(MDAO) til BMD
$0.04526
1 MarsDAO(MDAO) til DKK
kr0.287401
1 MarsDAO(MDAO) til HNL
L1.1862646
1 MarsDAO(MDAO) til MUR
2.0520884
1 MarsDAO(MDAO) til NAD
$0.7861662
1 MarsDAO(MDAO) til NOK
kr0.4498844
1 MarsDAO(MDAO) til NZD
$0.076942
1 MarsDAO(MDAO) til PAB
B/.0.04526
1 MarsDAO(MDAO) til PGK
K0.1891868
1 MarsDAO(MDAO) til QAR
ر.ق0.1647464
1 MarsDAO(MDAO) til RSD
дин.4.514685
1 MarsDAO(MDAO) til UZS
soʻm558.7650242
1 MarsDAO(MDAO) til ALL
L3.7321396
1 MarsDAO(MDAO) til ANG
ƒ0.0810154
1 MarsDAO(MDAO) til AWG
ƒ0.081468
1 MarsDAO(MDAO) til BBD
$0.09052
1 MarsDAO(MDAO) til BAM
KM0.0751316
1 MarsDAO(MDAO) til BIF
Fr135.1011
1 MarsDAO(MDAO) til BND
$0.0579328
1 MarsDAO(MDAO) til BSD
$0.04526
1 MarsDAO(MDAO) til JMD
$7.2601566
1 MarsDAO(MDAO) til KHR
182.499635
1 MarsDAO(MDAO) til KMF
Fr18.91868
1 MarsDAO(MDAO) til LAK
983.9130238
1 MarsDAO(MDAO) til LKR
Rs13.702465
1 MarsDAO(MDAO) til MDL
L0.7517686
1 MarsDAO(MDAO) til MGA
Ar200.2650902
1 MarsDAO(MDAO) til MOP
P0.3625326
1 MarsDAO(MDAO) til MVR
0.692478
1 MarsDAO(MDAO) til MWK
MK78.5763386
1 MarsDAO(MDAO) til MZN
MT2.892114
1 MarsDAO(MDAO) til NPR
Rs6.3780392
1 MarsDAO(MDAO) til PYG
323.24692
1 MarsDAO(MDAO) til RWF
Fr65.58174
1 MarsDAO(MDAO) til SBD
$0.371132
1 MarsDAO(MDAO) til SCR
0.6485758
1 MarsDAO(MDAO) til SRD
$1.7239534
1 MarsDAO(MDAO) til SVC
$0.3964776
1 MarsDAO(MDAO) til SZL
L0.785261
1 MarsDAO(MDAO) til TMT
m0.15841
1 MarsDAO(MDAO) til TND
د.ت0.13184238
1 MarsDAO(MDAO) til TTD
$0.3064102
1 MarsDAO(MDAO) til UGX
Sh158.77208
1 MarsDAO(MDAO) til XAF
Fr25.25508
1 MarsDAO(MDAO) til XCD
$0.122202
1 MarsDAO(MDAO) til XOF
Fr25.25508
1 MarsDAO(MDAO) til XPF
Fr4.57126
1 MarsDAO(MDAO) til BWP
P0.6028632
1 MarsDAO(MDAO) til BZD
$0.0909726
1 MarsDAO(MDAO) til CVE
$4.2485562
1 MarsDAO(MDAO) til DJF
Fr8.01102
1 MarsDAO(MDAO) til DOP
$2.8070252
1 MarsDAO(MDAO) til DZD
د.ج5.8647908
1 MarsDAO(MDAO) til FJD
$0.101835
1 MarsDAO(MDAO) til GNF
Fr393.5357
1 MarsDAO(MDAO) til GTQ
Q0.3466916
1 MarsDAO(MDAO) til GYD
$9.4801596
1 MarsDAO(MDAO) til ISK
kr5.47646

MarsDAO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MarsDAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MarsDAO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MarsDAO

Hvor mye er MarsDAO (MDAO) verdt i dag?
Live MDAO prisen i USD er 0.04526 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MDAO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MDAO til USD er $ 0.04526. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MarsDAO?
Markedsverdien for MDAO er $ 3.20M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MDAO?
Den sirkulerende forsyningen av MDAO er 70.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMDAO ?
MDAO oppnådde en ATH-pris på 0.6465163509478522 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MDAO?
MDAO så en ATL-pris på 0.02174529085090852 USD.
Hva er handelsvolumet til MDAO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MDAO er $ 17.79K USD.
Vil MDAO gå høyere i år?
MDAO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MDAO prisprognosen for en mer grundig analyse.
MarsDAO (MDAO) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

