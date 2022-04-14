MarsDAO (MDAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MarsDAO (MDAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MarsDAO (MDAO) Informasjon The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model. Offisiell nettside: https://daomars.com/ Teknisk dokument: https://docs.daomars.com Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb Kjøp MDAO nå!

MarsDAO (MDAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MarsDAO (MDAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Total forsyning: $ 95.97M $ 95.97M $ 95.97M Sirkulerende forsyning: $ 70.60M $ 70.60M $ 70.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M All-time high: $ 0.05168 $ 0.05168 $ 0.05168 All-Time Low: $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 Nåværende pris: $ 0.03909 $ 0.03909 $ 0.03909 Lær mer om MarsDAO (MDAO) pris

MarsDAO (MDAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MarsDAO (MDAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MDAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MDAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MDAOs tokenomics, kan du utforske MDAO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MDAO Interessert i å legge til MarsDAO (MDAO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MDAO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MDAO på MEXC nå!

MarsDAO (MDAO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MDAO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MDAO nå!

MDAO prisforutsigelse Vil du vite hvor MDAO kan være på vei? Vår MDAO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MDAO tokenets prisforutsigelse nå!

