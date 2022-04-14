McDull (MCDULL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i McDull (MCDULL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

McDull (MCDULL) Informasjon McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits. Offisiell nettside: https://mcdull.io/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Buoj8HCZMnLRwzDmjzaswhkVhLZD58PG4pZ7rnYp6pCr Kjøp MCDULL nå!

McDull (MCDULL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for McDull (MCDULL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.69M $ 31.69M $ 31.69M Total forsyning: $ 8.89T $ 8.89T $ 8.89T Sirkulerende forsyning: $ 7.56T $ 7.56T $ 7.56T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.28M $ 37.28M $ 37.28M All-time high: $ 0.000010458 $ 0.000010458 $ 0.000010458 All-Time Low: $ 0.000002415529445112 $ 0.000002415529445112 $ 0.000002415529445112 Nåværende pris: $ 0.000004194 $ 0.000004194 $ 0.000004194 Lær mer om McDull (MCDULL) pris

McDull (MCDULL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak McDull (MCDULL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MCDULL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MCDULL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MCDULLs tokenomics, kan du utforske MCDULL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MCDULL Interessert i å legge til McDull (MCDULL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MCDULL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MCDULL på MEXC nå!

McDull (MCDULL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MCDULL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MCDULL nå!

MCDULL prisforutsigelse Vil du vite hvor MCDULL kan være på vei? Vår MCDULL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MCDULL tokenets prisforutsigelse nå!

