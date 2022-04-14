MARBLEX (MBX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MARBLEX (MBX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MARBLEX (MBX) Informasjon MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble's games. Offisiell nettside: https://www.marblex.io/en Teknisk dokument: https://docs.marblex.io/ Blokkutforsker: https://kaiascan.io/token/0xd068c52d81f4409b9502da926ace3301cc41f623

MARBLEX (MBX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MARBLEX (MBX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.23M $ 41.23M $ 41.23M Total forsyning: $ 321.35M $ 321.35M $ 321.35M Sirkulerende forsyning: $ 256.74M $ 256.74M $ 256.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.61M $ 51.61M $ 51.61M All-time high: $ 11.033 $ 11.033 $ 11.033 All-Time Low: $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 Nåværende pris: $ 0.1606 $ 0.1606 $ 0.1606 Lær mer om MARBLEX (MBX) pris

MARBLEX (MBX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MARBLEX (MBX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MBX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MBX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MBXs tokenomics, kan du utforske MBX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MBX Interessert i å legge til MARBLEX (MBX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MBX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

MARBLEX (MBX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MBX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MBX nå!

MBX prisforutsigelse Vil du vite hvor MBX kan være på vei? Vår MBX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MBX tokenets prisforutsigelse nå!

