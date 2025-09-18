Hva er Moviebloc (MBL)

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Hvor mye er Moviebloc (MBL) verdt i dag? Live MBL prisen i USD er 0.002159 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MBL-til-USD-pris? $ 0.002159 . Hva er markedsverdien for Moviebloc? Markedsverdien for MBL er $ 40.56M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MBL? Den sirkulerende forsyningen av MBL er 18.79B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMBL ? MBL oppnådde en ATH-pris på 0.04599472 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MBL? MBL så en ATL-pris på 0.000767721148402 USD . Hva er handelsvolumet til MBL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MBL er $ 555.86K USD .

Moviebloc (MBL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

