Moviebloc (MBL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Moviebloc (MBL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue. Offisiell nettside: https://www.moviebloc.com/ Teknisk dokument: https://www.moviebloc.com/whitepaper/MovieBloc_White_Paper_Ver.1.14_en.pdf Blokkutforsker: https://explorer.ont.io/token/detail/oep4/e5a49d7fd57e7178e189d3965d1ee64368a1036d/MovieBloc/10/1

Moviebloc (MBL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moviebloc (MBL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.76M Total forsyning: $ 30.00B Sirkulerende forsyning: $ 18.79B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.48M All-time high: $ 0.043048 All-Time Low: $ 0.000767721148402 Nåværende pris: $ 0.002116

Moviebloc (MBL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moviebloc (MBL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MBL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MBL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MBLs tokenomics, kan du utforske MBL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MBL Interessert i å legge til Moviebloc (MBL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MBL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Moviebloc (MBL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MBL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MBL nå!

MBL prisforutsigelse Vil du vite hvor MBL kan være på vei? Vår MBL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MBL tokenets prisforutsigelse nå!

