Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

For en mer dyptgående forståelse av Maverick Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Maverick Protocol Hvor mye er Maverick Protocol (MAV) verdt i dag? Live MAV prisen i USD er 0.06974 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MAV-til-USD-pris? $ 0.06974 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MAV til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Maverick Protocol? Markedsverdien for MAV er $ 48.09M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MAV? Den sirkulerende forsyningen av MAV er 689.55M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAV ? MAV oppnådde en ATH-pris på 0.8216374158381008 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MAV? MAV så en ATL-pris på 0.0375479861422633 USD . Hva er handelsvolumet til MAV? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAV er $ 3.13M USD . Vil MAV gå høyere i år? MAV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen.

