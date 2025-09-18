Dagens Maverick Protocol livepris er 0.06974 USD. Spor prisoppdateringer for MAV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Maverick Protocol livepris er 0.06974 USD. Spor prisoppdateringer for MAV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MAV

MAV Prisinformasjon

MAV teknisk dokument

MAV Offisiell nettside

MAV tokenomics

MAV Prisprognose

MAV-historikk

MAV Kjøpeguide

MAV-til-fiat-valutakonverter

MAV Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Maverick Protocol Logo

Maverick Protocol Pris(MAV)

1 MAV til USD livepris:

$0.06978
$0.06978$0.06978
-8.55%1D
USD
Maverick Protocol (MAV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:21:49 (UTC+8)

Maverick Protocol (MAV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.06968
$ 0.06968$ 0.06968
24 timer lav
$ 0.07927
$ 0.07927$ 0.07927
24 timer høy

$ 0.06968
$ 0.06968$ 0.06968

$ 0.07927
$ 0.07927$ 0.07927

$ 0.8216374158381008
$ 0.8216374158381008$ 0.8216374158381008

$ 0.0375479861422633
$ 0.0375479861422633$ 0.0375479861422633

-2.01%

-8.55%

-1.13%

-1.13%

Maverick Protocol (MAV) sanntidsprisen er $ 0.06974. I løpet av de siste 24 timene har MAV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06968 og et toppnivå på $ 0.07927, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAV er $ 0.8216374158381008, mens den rekordlave prisen er $ 0.0375479861422633.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAV endret seg med -2.01% i løpet av den siste timen, -8.55% over 24 timer og -1.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Maverick Protocol (MAV) Markedsinformasjon

No.586

$ 48.09M
$ 48.09M$ 48.09M

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

$ 139.48M
$ 139.48M$ 139.48M

689.55M
689.55M 689.55M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

34.47%

ETH

Nåværende markedsverdi på Maverick Protocol er $ 48.09M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.13M. Den sirkulerende forsyningen på MAV er 689.55M, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 139.48M.

Maverick Protocol (MAV) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Maverick Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.006524-8.55%
30 dager$ +0.01349+23.98%
60 dager$ +0.01701+32.25%
90 dager$ +0.02686+62.63%
Maverick Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte MAV en endring på $ -0.006524 (-8.55%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Maverick Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.01349 (+23.98%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Maverick Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MAV en endring på $ +0.01701 (+32.25%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Maverick Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02686+62.63% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Maverick Protocol (MAV)?

Sjekk ut Maverick Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Maverick Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MAV Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Maverick Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Maverick Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Maverick Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Maverick Protocol (MAV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Maverick Protocol (MAV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Maverick Protocol.

Sjekk Maverick Protocolprisprognosen nå!

Maverick Protocol (MAV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Maverick Protocol (MAV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MAV tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Maverick Protocol (MAV)

Leter du etter hvordan du kjøperMaverick Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Maverick Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MAV til lokale valutaer

1 Maverick Protocol(MAV) til VND
1,835.2081
1 Maverick Protocol(MAV) til AUD
A$0.1053074
1 Maverick Protocol(MAV) til GBP
0.0516076
1 Maverick Protocol(MAV) til EUR
0.059279
1 Maverick Protocol(MAV) til USD
$0.06974
1 Maverick Protocol(MAV) til MYR
RM0.292908
1 Maverick Protocol(MAV) til TRY
2.8851438
1 Maverick Protocol(MAV) til JPY
¥10.25178
1 Maverick Protocol(MAV) til ARS
ARS$102.8609208
1 Maverick Protocol(MAV) til RUB
5.802368
1 Maverick Protocol(MAV) til INR
6.1433966
1 Maverick Protocol(MAV) til IDR
Rp1,162.3328684
1 Maverick Protocol(MAV) til KRW
97.538364
1 Maverick Protocol(MAV) til PHP
3.9793644
1 Maverick Protocol(MAV) til EGP
￡E.3.3586784
1 Maverick Protocol(MAV) til BRL
R$0.3710168
1 Maverick Protocol(MAV) til CAD
C$0.0955438
1 Maverick Protocol(MAV) til BDT
8.4901476
1 Maverick Protocol(MAV) til NGN
104.2445624
1 Maverick Protocol(MAV) til COP
$271.361827
1 Maverick Protocol(MAV) til ZAR
R.1.209989
1 Maverick Protocol(MAV) til UAH
2.8816568
1 Maverick Protocol(MAV) til TZS
T.Sh.172.6232376
1 Maverick Protocol(MAV) til VES
Bs11.36762
1 Maverick Protocol(MAV) til CLP
$66.6017
1 Maverick Protocol(MAV) til PKR
Rs19.7950016
1 Maverick Protocol(MAV) til KZT
37.7579334
1 Maverick Protocol(MAV) til THB
฿2.2198242
1 Maverick Protocol(MAV) til TWD
NT$2.1075428
1 Maverick Protocol(MAV) til AED
د.إ0.2559458
1 Maverick Protocol(MAV) til CHF
Fr0.0550946
1 Maverick Protocol(MAV) til HKD
HK$0.5418798
1 Maverick Protocol(MAV) til AMD
֏26.689498
1 Maverick Protocol(MAV) til MAD
.د.م0.6290548
1 Maverick Protocol(MAV) til MXN
$1.2811238
1 Maverick Protocol(MAV) til SAR
ريال0.261525
1 Maverick Protocol(MAV) til ETB
Br10.0125718
1 Maverick Protocol(MAV) til KES
KSh9.0090132
1 Maverick Protocol(MAV) til JOD
د.أ0.04944566
1 Maverick Protocol(MAV) til PLN
0.2524588
1 Maverick Protocol(MAV) til RON
лв0.3012768
1 Maverick Protocol(MAV) til SEK
kr0.6562534
1 Maverick Protocol(MAV) til BGN
лв0.1157684
1 Maverick Protocol(MAV) til HUF
Ft23.1843656
1 Maverick Protocol(MAV) til CZK
1.4415258
1 Maverick Protocol(MAV) til KWD
د.ك0.0212707
1 Maverick Protocol(MAV) til ILS
0.2322342
1 Maverick Protocol(MAV) til BOB
Bs0.4819034
1 Maverick Protocol(MAV) til AZN
0.118558
1 Maverick Protocol(MAV) til TJS
SM0.6527664
1 Maverick Protocol(MAV) til GEL
0.188298
1 Maverick Protocol(MAV) til AOA
Kz63.5728918
1 Maverick Protocol(MAV) til BHD
.د.ب0.02629198
1 Maverick Protocol(MAV) til BMD
$0.06974
1 Maverick Protocol(MAV) til DKK
kr0.4421516
1 Maverick Protocol(MAV) til HNL
L1.8278854
1 Maverick Protocol(MAV) til MUR
3.1620116
1 Maverick Protocol(MAV) til NAD
$1.209989
1 Maverick Protocol(MAV) til NOK
kr0.6925182
1 Maverick Protocol(MAV) til NZD
$0.118558
1 Maverick Protocol(MAV) til PAB
B/.0.06974
1 Maverick Protocol(MAV) til PGK
K0.2915132
1 Maverick Protocol(MAV) til QAR
ر.ق0.2531562
1 Maverick Protocol(MAV) til RSD
дин.6.9502884
1 Maverick Protocol(MAV) til UZS
soʻm860.9870258
1 Maverick Protocol(MAV) til ALL
L5.7507604
1 Maverick Protocol(MAV) til ANG
ƒ0.1248346
1 Maverick Protocol(MAV) til AWG
ƒ0.125532
1 Maverick Protocol(MAV) til BBD
$0.13948
1 Maverick Protocol(MAV) til BAM
KM0.1157684
1 Maverick Protocol(MAV) til BIF
Fr208.1739
1 Maverick Protocol(MAV) til BND
$0.0892672
1 Maverick Protocol(MAV) til BSD
$0.06974
1 Maverick Protocol(MAV) til JMD
$11.1869934
1 Maverick Protocol(MAV) til KHR
280.0800244
1 Maverick Protocol(MAV) til KMF
Fr29.15132
1 Maverick Protocol(MAV) til LAK
1,516.0869262
1 Maverick Protocol(MAV) til LKR
Rs21.0949552
1 Maverick Protocol(MAV) til MDL
L1.15071
1 Maverick Protocol(MAV) til MGA
Ar308.5834598
1 Maverick Protocol(MAV) til MOP
P0.5586174
1 Maverick Protocol(MAV) til MVR
1.067022
1 Maverick Protocol(MAV) til MWK
MK121.0763114
1 Maverick Protocol(MAV) til MZN
MT4.456386
1 Maverick Protocol(MAV) til NPR
Rs9.8277608
1 Maverick Protocol(MAV) til PYG
498.08308
1 Maverick Protocol(MAV) til RWF
Fr101.05326
1 Maverick Protocol(MAV) til SBD
$0.571868
1 Maverick Protocol(MAV) til SCR
1.0614428
1 Maverick Protocol(MAV) til SRD
$2.6563966
1 Maverick Protocol(MAV) til SVC
$0.610225
1 Maverick Protocol(MAV) til SZL
L1.209989
1 Maverick Protocol(MAV) til TMT
m0.24409
1 Maverick Protocol(MAV) til TND
د.ت0.2029434
1 Maverick Protocol(MAV) til TTD
$0.4721398
1 Maverick Protocol(MAV) til UGX
Sh244.64792
1 Maverick Protocol(MAV) til XAF
Fr38.91492
1 Maverick Protocol(MAV) til XCD
$0.188298
1 Maverick Protocol(MAV) til XOF
Fr38.91492
1 Maverick Protocol(MAV) til XPF
Fr7.04374
1 Maverick Protocol(MAV) til BWP
P0.9289368
1 Maverick Protocol(MAV) til BZD
$0.1401774
1 Maverick Protocol(MAV) til CVE
$6.5402172
1 Maverick Protocol(MAV) til DJF
Fr12.41372
1 Maverick Protocol(MAV) til DOP
$4.3252748
1 Maverick Protocol(MAV) til DZD
د.ج9.0334222
1 Maverick Protocol(MAV) til FJD
$0.156915
1 Maverick Protocol(MAV) til GNF
Fr606.3893
1 Maverick Protocol(MAV) til GTQ
Q0.5342084
1 Maverick Protocol(MAV) til GYD
$14.5958846
1 Maverick Protocol(MAV) til ISK
kr8.43854

Maverick Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Maverick Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Maverick Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Maverick Protocol

Hvor mye er Maverick Protocol (MAV) verdt i dag?
Live MAV prisen i USD er 0.06974 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MAV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MAV til USD er $ 0.06974. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Maverick Protocol?
Markedsverdien for MAV er $ 48.09M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MAV?
Den sirkulerende forsyningen av MAV er 689.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAV ?
MAV oppnådde en ATH-pris på 0.8216374158381008 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MAV?
MAV så en ATL-pris på 0.0375479861422633 USD.
Hva er handelsvolumet til MAV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAV er $ 3.13M USD.
Vil MAV gå høyere i år?
MAV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MAV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:21:49 (UTC+8)

Maverick Protocol (MAV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

MAV-til-USD-kalkulator

Beløp

MAV
MAV
USD
USD

1 MAV = 0.06974 USD

Handle MAV

MAVUSDT
$0.06978
$0.06978$0.06978
-8.60%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker