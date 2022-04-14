Maverick Protocol (MAV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Maverick Protocol (MAV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Maverick Protocol (MAV) Informasjon Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy. Offisiell nettside: https://www.mav.xyz/ Teknisk dokument: https://bit.ly/MavWhitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD Kjøp MAV nå!

Maverick Protocol (MAV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Maverick Protocol (MAV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.41M $ 51.41M $ 51.41M Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 689.55M $ 689.55M $ 689.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 149.12M $ 149.12M $ 149.12M All-time high: $ 0.8194 $ 0.8194 $ 0.8194 All-Time Low: $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 Nåværende pris: $ 0.07456 $ 0.07456 $ 0.07456 Lær mer om Maverick Protocol (MAV) pris

Maverick Protocol (MAV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Maverick Protocol (MAV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAVs tokenomics, kan du utforske MAV tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MAV Interessert i å legge til Maverick Protocol (MAV) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MAV, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MAV på MEXC nå!

Maverick Protocol (MAV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MAV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MAV nå!

MAV prisforutsigelse Vil du vite hvor MAV kan være på vei? Vår MAV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAV tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!