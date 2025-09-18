Hva er Massa (MAS)

Massa offers a genuinely decentralized L1 blockchain solution, with autonomous smart contracts (can wake up with on-chain conditions), fully on-chain web hosting, high performance up to 10000 TPS, and true decentralization (Nakamoto coefficient > 1000). We are addressing the many issues we have seen with current blockchain related to centralization leading to hacks, abuses of power and censorship. Massa is going back to the roots of the Nakamoto's vision, with no compromise, enabling the true mass adoption of Web3 and trustless DeFi, gaming or governance applications.

Massa (MAS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Massa (MAS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MAS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er gjeldende MAS-til-USD-pris? $ 0.01016 . Hva er markedsverdien for Massa? Markedsverdien for MAS er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MAS? Den sirkulerende forsyningen av MAS er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAS ? MAS oppnådde en ATH-pris på 0.14257587712244194 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MAS? MAS så en ATL-pris på 0.010229291459836637 USD . Hva er handelsvolumet til MAS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAS er $ 40.92K USD .

Massa (MAS) Viktige bransjeoppdateringer

