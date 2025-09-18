Dagens Massa livepris er 0.01016 USD. Spor prisoppdateringer for MAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Massa livepris er 0.01016 USD. Spor prisoppdateringer for MAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Massa Pris(MAS)

$0.01016
-0.19%1D
Massa (MAS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:33:38 (UTC+8)

Massa (MAS) Prisinformasjon (USD)

$ 0.00997
24 timer lav
$ 0.01048
24 timer høy

$ 0.14257587712244194
$ 0.010229291459836637
+0.39%

-0.19%

-16.18%

-16.18%

Massa (MAS) sanntidsprisen er $ 0.01016. I løpet av de siste 24 timene har MAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00997 og et toppnivå på $ 0.01048, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAS er $ 0.14257587712244194, mens den rekordlave prisen er $ 0.010229291459836637.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAS endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og -16.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Massa (MAS) Markedsinformasjon

No.4130

$ 0.00
$ 40.92K
$ 11.13M
0.00
1,095,352,725.6564548
MAS

Nåværende markedsverdi på Massa er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 40.92K. Den sirkulerende forsyningen på MAS er 0.00, med en total tilgang på 1095352725.6564548. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.13M.

Massa (MAS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Massa for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000193-0.19%
30 dager$ -0.0043-29.74%
60 dager$ -0.00287-22.03%
90 dager$ -0.00331-24.58%
Massa Prisendring i dag

I dag registrerte MAS en endring på $ -0.0000193 (-0.19%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Massa 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0043 (-29.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Massa 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MAS en endring på $ -0.00287 (-22.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Massa 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00331-24.58% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Massa (MAS)?

Sjekk ut Massa Prishistorikk-siden nå.

Hva er Massa (MAS)

Massa offers a genuinely decentralized L1 blockchain solution, with autonomous smart contracts (can wake up with on-chain conditions), fully on-chain web hosting, high performance up to 10000 TPS, and true decentralization (Nakamoto coefficient > 1000). We are addressing the many issues we have seen with current blockchain related to centralization leading to hacks, abuses of power and censorship. Massa is going back to the roots of the Nakamoto's vision, with no compromise, enabling the true mass adoption of Web3 and trustless DeFi, gaming or governance applications.

Massa er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Massa investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MAS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Massa på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Massa kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Massa Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Massa (MAS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Massa (MAS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Massa.

Sjekk Massaprisprognosen nå!

Massa (MAS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Massa (MAS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MAS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Massa (MAS)

Leter du etter hvordan du kjøperMassa? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Massa på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MAS til lokale valutaer

Massa Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Massa, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Massa nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Massa

Hvor mye er Massa (MAS) verdt i dag?
Live MAS prisen i USD er 0.01016 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MAS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MAS til USD er $ 0.01016. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Massa?
Markedsverdien for MAS er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MAS?
Den sirkulerende forsyningen av MAS er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAS ?
MAS oppnådde en ATH-pris på 0.14257587712244194 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MAS?
MAS så en ATL-pris på 0.010229291459836637 USD.
Hva er handelsvolumet til MAS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAS er $ 40.92K USD.
Vil MAS gå høyere i år?
MAS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MAS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Massa (MAS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

