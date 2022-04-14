Matrix AI Network (MAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Matrix AI Network (MAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Matrix AI Network (MAN) Informasjon The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse. Offisiell nettside: https://www.matrix.io/ Teknisk dokument: https://1369953351-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT5LtcFS1DoKk05KGaZdm%2Fuploads%2FOnsRSLdWol2UnvQRYM9t%2FMatrix%203.0%20Roadmap%20Full%20EN.pdf?alt=media&token=ef0cf8d3-81e0-473a-9da5-5ffad4dffe50 Blokkutforsker: https://tom.matrix.io/home

Matrix AI Network (MAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Matrix AI Network (MAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.12M Total forsyning: $ 766.41M Sirkulerende forsyning: $ 466.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.70M All-time high: $ 0.08 All-Time Low: $ 0.002571595654983904 Nåværende pris: $ 0.0067

Matrix AI Network (MAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Matrix AI Network (MAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MANs tokenomics, kan du utforske MAN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MAN Interessert i å legge til Matrix AI Network (MAN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MAN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Matrix AI Network (MAN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MAN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

MAN prisforutsigelse Vil du vite hvor MAN kan være på vei? Vår MAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

