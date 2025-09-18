Dagens Matrix AI Network livepris er 0.00686 USD. Spor prisoppdateringer for MAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Matrix AI Network livepris er 0.00686 USD. Spor prisoppdateringer for MAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Matrix AI Network Pris(MAN)

$0.00686
0.00%1D
Matrix AI Network (MAN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:33:31 (UTC+8)

Matrix AI Network (MAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

0.00%

+1.17%

Matrix AI Network (MAN) sanntidsprisen er $ 0.00686. I løpet av de siste 24 timene har MAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00681 og et toppnivå på $ 0.00732, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAN er $ 1.7901400327682495, mens den rekordlave prisen er $ 0.002571595654983904.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +1.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Matrix AI Network (MAN) Markedsinformasjon

No.1690

46.63%

Nåværende markedsverdi på Matrix AI Network er $ 3.20M, med et 24-timers handelsvolum på $ 27.06K. Den sirkulerende forsyningen på MAN er 466.37M, med en total tilgang på 766374219.212946. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.86M.

Matrix AI Network (MAN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Matrix AI Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.00035+5.37%
60 dager$ -0.00184-21.15%
90 dager$ +0.00046+7.18%
Matrix AI Network Prisendring i dag

I dag registrerte MAN en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Matrix AI Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00035 (+5.37%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Matrix AI Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MAN en endring på $ -0.00184 (-21.15%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Matrix AI Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00046+7.18% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Matrix AI Network (MAN)?

Sjekk ut Matrix AI Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Matrix AI Network (MAN)

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

Matrix AI Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Matrix AI Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MAN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Matrix AI Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Matrix AI Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Matrix AI Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Matrix AI Network (MAN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Matrix AI Network (MAN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Matrix AI Network.

Sjekk Matrix AI Networkprisprognosen nå!

Matrix AI Network (MAN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Matrix AI Network (MAN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MAN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Matrix AI Network (MAN)

Leter du etter hvordan du kjøperMatrix AI Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Matrix AI Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MAN til lokale valutaer

Matrix AI Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Matrix AI Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Matrix AI Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Matrix AI Network

Hvor mye er Matrix AI Network (MAN) verdt i dag?
Live MAN prisen i USD er 0.00686 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MAN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MAN til USD er $ 0.00686. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Matrix AI Network?
Markedsverdien for MAN er $ 3.20M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MAN?
Den sirkulerende forsyningen av MAN er 466.37M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAN ?
MAN oppnådde en ATH-pris på 1.7901400327682495 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MAN?
MAN så en ATL-pris på 0.002571595654983904 USD.
Hva er handelsvolumet til MAN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAN er $ 27.06K USD.
Vil MAN gå høyere i år?
MAN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MAN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:33:31 (UTC+8)

Matrix AI Network (MAN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine.

